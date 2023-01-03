六合彩新年金多寶｜今晚攪珠一注獨中頭獎8000萬　一文睇清歷年幸運號碼最旺投注站 (更新)

【1月3日09:45更新】六合彩新年金多寶將於今日(3日)晚上攪珠，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，馬會估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。
六合新年彩金多寶｜今晚9時30分攪珠
新年金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(1月3日)晚上9時15分，攪珠將於今晚9時30分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播。
六合新年彩金多寶｜歷年最旺幸運號碼
新年金多寶歷來共舉行過9次，最旺號碼有哪些？馬會表示，8號共攪出過4次，為次數最多；而32號、36號、39號及46號亦相對幸運，分別攪出過3次。
新年金多寶歷年幸運號碼
- 8號：攪出4次
- 32號／36號／39號／46號：攪出各3次
六合新年彩金多寶｜49號攪出次數最多共448次
至於六合彩轉為49個號碼後，若以攪出結果計算，截至昨日(12月29日)，攪出最多的號碼為49號(448次)，其次為30號(445次)、10號(441次)及22號(440次)。
攪出最多次數號碼
- 49號：攪出448次
- 30號：攪出445次
- 10號：攪出441次
- 22號：攪出440次
六合新年彩金多寶｜常攪出「3」字頭號碼
歷來9個新年金多寶，「3」字頭號碼出現次數最多，共20次，其中「32」號、「36」號及「39」號各開出3次。
至於本季舉行的3個金多寶中，「4」號、 「12」號、「20」號、「28」號及「46」號同樣開出過2次。
六合新年彩金多寶｜十大幸運投注處
根據馬會資料，全港十大幸運投注處依次為中環士丹利街(47次)、屯門市廣場(44次)、荃灣青山道(39次)、尖沙咀漢口道(39次)、上環干諾道西(38次)、觀塘廣場(37次)、九龍灣德福(35次)、上水石湖墟(33次)、大埔廣場(32次)，以及大埔廣褔道(30次)。
十大幸運投注處
- 中環士丹利街
- 屯門市廣場
- 荃灣青山道
- 尖沙咀漢口道
- 上環干諾道西
- 觀塘廣場
- 九龍灣德福
- 上水石湖墟
- 大埔廣場
- 大埔廣褔道
六合新年彩金多寶｜金多寶幸運兒複式彩票中獎
在過去4次金多寶攪珠中，馬會統計顯示，有兩位頭獎幸運兒以複式彩票中獎，分別是2022年8月9日舉行的暑期金多寶，以及2022年6月27日舉行的回歸金多寶。
馬會表示，如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。