六合彩新年金多寶｜攪珠結果出爐 頭獎1注中 獨攬8625萬

新年金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(1月3日)晚上9時15分，攪珠將於今晚9時30分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播。

新年金多寶歷來共舉行過9次，最旺號碼有哪些？馬會表示，8號共攪出過4次，為次數最多；而32號、36號、39號及46號亦相對幸運，分別攪出過3次。

六合新年彩金多寶｜金多寶幸運兒複式彩票中獎

在過去4次金多寶攪珠中，馬會統計顯示，有兩位頭獎幸運兒以複式彩票中獎，分別是2022年8月9日舉行的暑期金多寶，以及2022年6月27日舉行的回歸金多寶。

馬會表示，如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。