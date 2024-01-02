六合彩新年金多寶｜頭獎獎金料8000萬　周三攬珠即睇7個發財號碼 (附十大幸運投注站)

六合彩新年金多寶本周三(3日)攪珠，馬會說今期將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。攪珠將於當日晚上9時半舉行，有電視台全程直播，截止售票時間為當晚9時15分。
六合彩新年金多寶｜「8」號最多最旺
根據馬會數字顯示，以下號碼可稱為「幸運號碼」，在過去舉行的10次新年金多寶攪珠，當中「8」號共攪出過4次，次數最多最旺；而「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次。
六合彩新年金多寶｜多位幸運兒以複式獎券中獎
另外，馬會亦統計了2023年的金多寶得主，其中就有7個頭獎幸運兒，在去年以複式彩票落注而中獎，包括2023新年金多寶：
- 31/10/2023萬聖節金多寶6個號碼單式自選獎券(1注)
- 28/09/2023中秋金多寶7個號碼複式自選獎券(半注)
- 25/07/2023暑假金多寶6個號碼運財獎券(1注)；10個號碼複式自選獎券(半注)；4膽拖全餐運財獎券(1注)
- 22/06/2023端午金多寶無人中
- 08/04/2023復活節金多寶6個號碼單式自選獎券(1注)；7個號碼複式運財獎券(1注)；7個號碼複式自選獎券(半注)；8個號碼複式自選獎券(半注)；5膽拖2個號碼自選獎券(半注)
- 26/01/2023新春金多寶7個號碼複式自選獎券(半注)
- 03/01/2023新年金多寶8個號碼複式運財獎券(1注)
馬會說，新年金多寶獎券現已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(3日)晚上9時15分。