六合彩新春金多寶｜情人節攪珠頭獎獎金料達1.18億　即睇幸運號碼

農曆新年將至，馬會網站顯示六合彩新春金多寶將於情人節、即2月14日年初五攪珠，估計10元一注獨中頭獎，有機會袋走1.18億元。而在本周四(8日)晚攪珠後，各場外投注處、電話投注及數碼平台將售新春金多寶彩票，截止售票時間為攪珠當晚9時15分。六合彩新春金多寶將於85台（無綫財經體育資訊台）晚上9時30分直播。
六合彩新春金多寶｜最旺「29」
想過肥年中獎的人士記得留意以下幸運號碼，據馬會統計，六合彩新春金多寶自1986年來舉行過36次，當中「29」號共攪出10次，為新春金多寶最幸福號碼；其次是「3」及「11」號，各被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號各出現過8次，這些號碼可稱為「幸運號碼」，想一注獨得1億1千8百萬元六合彩頭獎獎金的朋友要留意。
六合彩新春金多寶｜22間場外投注處年初一服務
馬會22間場外投注處將於大年初一(10日)，由下午4時至晚上11時30分提供服務。該22間場外投注處分別為觀塘廣場、大圍道、天水圍、屯門市廣場、筲箕灣寶文街、深水埗汝州街、將軍澳尚德、青衣城、黃大仙豪苑、大埔廣場、上水石湖墟、荃灣青山道、九龍城衙前塱道、葵涌榮芳路、旺角彌敦中心、灣仔軒尼詩道、香港仔田灣、西區屈地街、馬鞍山廣場、元朗青山公路、北角電氣道及中環士丹利街。
而其餘的場外投注處於農曆新年期間服務時間將安排如下：