熱門搜尋:
農曆新年2025 DeepSeek 新店關注組 緬甸詐騙園區 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-02 21:34:44

六合彩新春金多寶｜攪珠結果揭曉　頭獎一注中獨得逾1.93億元

分享：
六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝)

六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝)

adblk5

正值農曆新年，馬會將於今晚大年初五舉行六合彩新春金多寶攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶，讓市民在蛇年發大財。在攪珠日日間開始，被稱為全港最「幸運」的中環士丹利街投注站外圍已經排滿準備投注的市民。

新春金多的結果於9時30揭曉，攪出號碼為14、18、30、36、40、42，特別號碼1。頭獎1注中，每注派193,762,620元；二獎12注中，每注派121.5萬元；三獎536.5注中，每注派7.2萬元。

▼中環士丹利街投注站外大排長龍▼

六合彩新春金多寶今晚攪珠，有市民投注後拍照留念。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，有市民投注後拍照留念。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，有市民投注後拍照留念。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝) 六合彩新春金多寶今晚攪珠，中環士丹利街投注站外大排長龍。(吳康琦攝)

六合彩新春金多寶｜15號最旺共攪出7次

馬會指，根據數據自從六合彩在2002年發展至49個號碼，至今經歷22次新春攪珠，當中「15」開出次數最多，一共攪出7次；其次是「10」、「43」及「48」，均開出6次；「2」、「3」、「13」、「17」、「21」、「25」、「29」及「36」，則開出5次，具體數據如下：

  • 15號，共7次
  • 10號、43號、48號，共6次
  • 2號、3號、13號、17號、21號、25號、29號、36號，共5次

六合彩新春金多寶｜四成屬藍色球　10號至19號攪出次數最高

顏色方面，40%被攪出的號碼屬於藍色球，33%為紅色球，27%則為綠色球。至於重複數字號碼，「11」最旺，共攪出4次，「33」號攪出2次，而「22」和「44」號各攪出1次。

在攪珠號碼的分布方面，1號至9號的攪出次數為18%；10號至19號的攪出次數為最高的23%；20號至29號及30號至39號均為19%；40號至49號則為21%。

六合彩新春金多寶｜獎券現已開售

馬會表示，新春金多寶獎券已於各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為年初五晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，原定於1月28日及1月30日的攪珠將不會舉行。場外投注處亦會於2月2日提早於早上10時開始服務。

▼歷年新春攪珠結果▼

adblk6
歷來新春攪珠結果。(馬會提供) 歷來新春攪珠「幸運號碼」。(馬會提供) 新春攪珠顏色號碼球分布。(馬會提供) 其他新春攪珠統計數據。(馬會提供)

六合彩新春金多寶｜馬會連環賞橫財2.28億　六合彩金多寶頭獎料1.88億歷來最高

【1月20日更新】農曆新年將至，許多人都希望能夠發個新年財！馬會表示，為了慶祝新春，將於農曆新年正月提供高達2.28億港元的新春大賞，包括賽馬多寶和歷來最大型的新春金多寶，以送龍迎蛇。

六合彩新春金多寶｜新年賽馬日料彩金逾2000萬元

馬會將於年初三舉行《農曆新年賽馬日》，屆時將動用三T儲備，撥出多寶。若以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金可高達1,800萬港元。當日的四重彩及四連環合併彩池亦會注入280萬港元的多寶。

另外，馬會還將在農曆正月餘下共7個本地賽馬日(2月5日至2月26日)注入其他多寶，具體詳情將適時公布。

六合彩新春金多寶｜新春金多寶頭獎料1.88億　歷來最大

另一重頭戲的六合彩新春金多寶攪珠則將於2月2日舉行，馬會今次特設1.5億港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億港元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。

馬會指，《農曆新年賽馬日》的各項彩池，將於年初二中午12時開始接受投注。而新春金多寶獎券將於1月25日晚上攪珠後開始發售。顧客可於各場外投注處、電話投注及數碼平台投注及購票。

《農曆新年賽馬日》設多寶，預計彩金達2,080萬港元。(資料圖片)

《農曆新年賽馬日》設多寶，預計彩金達2,080萬港元。(資料圖片)

六合彩十大幸運投注站｜數據截至2024年8月22日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣福道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上水石湖墟（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜九龍灣德福（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜觀塘廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上環干諾道西（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜尖沙咀漢口道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜荃灣青山道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜屯門市廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜中環士丹利街（am730製圖）

入App免費拎寵物展入場券

入App免費拎寵物展入場券