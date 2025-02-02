六合彩新春金多寶｜攪珠結果揭曉　頭獎一注中獨得逾1.93億元

正值農曆新年，馬會將於今晚大年初五舉行六合彩新春金多寶攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶，讓市民在蛇年發大財。在攪珠日日間開始，被稱為全港最「幸運」的中環士丹利街投注站外圍已經排滿準備投注的市民。 新春金多的結果於9時30揭曉，攪出號碼為14、18、30、36、40、42，特別號碼1。頭獎1注中，每注派193,762,620元；二獎12注中，每注派121.5萬元；三獎536.5注中，每注派7.2萬元。 ▼中環士丹利街投注站外大排長龍▼

六合彩新春金多寶｜15號最旺共攪出7次 馬會指，根據數據自從六合彩在2002年發展至49個號碼，至今經歷22次新春攪珠，當中「15」開出次數最多，一共攪出7次；其次是「10」、「43」及「48」，均開出6次；「2」、「3」、「13」、「17」、「21」、「25」、「29」及「36」，則開出5次，具體數據如下： 15號，共7次

10號、43號、48號，共6次

2號、3號、13號、17號、21號、25號、29號、36號，共5次 六合彩新春金多寶｜四成屬藍色球 10號至19號攪出次數最高 顏色方面，40%被攪出的號碼屬於藍色球，33%為紅色球，27%則為綠色球。至於重複數字號碼，「11」最旺，共攪出4次，「33」號攪出2次，而「22」和「44」號各攪出1次。 在攪珠號碼的分布方面，1號至9號的攪出次數為18%；10號至19號的攪出次數為最高的23%；20號至29號及30號至39號均為19%；40號至49號則為21%。 六合彩新春金多寶｜獎券現已開售 馬會表示，新春金多寶獎券已於各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為年初五晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，原定於1月28日及1月30日的攪珠將不會舉行。場外投注處亦會於2月2日提早於早上10時開始服務。 ▼歷年新春攪珠結果▼

六合彩新春金多寶｜馬會連環賞橫財2.28億 六合彩金多寶頭獎料1.88億歷來最高 【1月20日更新】農曆新年將至，許多人都希望能夠發個新年財！馬會表示，為了慶祝新春，將於農曆新年正月提供高達2.28億港元的新春大賞，包括賽馬多寶和歷來最大型的新春金多寶，以送龍迎蛇。 六合彩新春金多寶｜新年賽馬日料彩金逾2000萬元 馬會將於年初三舉行《農曆新年賽馬日》，屆時將動用三T儲備，撥出多寶。若以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金可高達1,800萬港元。當日的四重彩及四連環合併彩池亦會注入280萬港元的多寶。 另外，馬會還將在農曆正月餘下共7個本地賽馬日(2月5日至2月26日)注入其他多寶，具體詳情將適時公布。 六合彩新春金多寶｜新春金多寶頭獎料1.88億 歷來最大 另一重頭戲的六合彩新春金多寶攪珠則將於2月2日舉行，馬會今次特設1.5億港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億港元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。 馬會指，《農曆新年賽馬日》的各項彩池，將於年初二中午12時開始接受投注。而新春金多寶獎券將於1月25日晚上攪珠後開始發售。顧客可於各場外投注處、電話投注及數碼平台投注及購票。