六合彩新春金多寶｜1.88億史上最高彩金2.2攪珠　即睇最旺號碼及貼士(更新)

六合彩新春金多寶將於大年初五(2月2日)攪球，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，是馬會史上最高的頭獎彩金。(資料圖片)

【1月27日更新】 農曆新年將至，馬會將於2月2日、大年初五舉行六合彩新春金多寶攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶，讓市民在蛇年發大財。

六合彩新春金多寶｜15號最旺 共攪出7次

馬會指，根據數據自從六合彩在2002年發展至49個號碼，至今經歷22次新春攪珠，當中「15」開出次數最多，一共攪出7次；其次是「10」、「43」及「48」，均開出6次；「2」、「3」、「13」、「17」、「21」、「25」、「29」及「36」，則開出5次，具體數據如下：

15 號，共7次

10 號、43號、48號，共6次

2 號、3號、13號、17號、21號、25號、29號、36號，共5次

六合彩新春金多寶｜四成屬 藍色球 10號至19號攪出次數最高

顏色方面，40%被攪出的號碼屬於藍色球，33%為紅色球，27%則為綠色球。至於重複數字號碼，「11」最旺，共攪出4次，「33」號攪出2次，而「22」和「44」號各攪出1次。

在攪珠號碼的分布方面，1號至9號的攪出次數為18%；10號至19號的攪出次數為最高的23%；20號至29號及30號至39號均為19%；40號至49號則為21%。

六合彩新春金多寶｜ 獎券現已開售

馬會表示，新春金多寶獎券已於各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為大年初五(2月2日)晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行。而原定於1月28日及1月30日的攪珠將不會舉行。場外投注處亦會於2月2日提早於早上10時開始服務。