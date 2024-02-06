六合彩新春金多寶｜2.14情人節攪珠　頭獎一注中料袋1.18億　即睇幸運號碼

六合彩新春金多寶｜2.14情人節攪珠，頭獎一注中料可袋1.18億。(資料圖片)

農曆新年將至，馬會網站顯示六合彩新春金多寶將於下周三、即2月14日年初五情人節攪珠，估計10元一注獨中頭獎，有機會袋走1.18億元。而在本周四(8日)晚攪珠後，各場外投注處、電話投注及數碼平台將售新春金多寶彩票，截止售票時間為攪珠當晚9時15分。

六合彩 新春金多寶｜ 幸運號碼有呢幾個 49、30號超旺

想過肥年中獎的人士記得留意以下幸運號碼，據馬會統計，自2002年7月4日至2月3日的攪珠結果最多出現號碼為49，總共470次，其後依次為30(468次)、10(461次)、22(458次)、34(456次)及4(450次)，另外1和13號各攪出447次；其中只有兩個號攪出次數不足400次，分別為19(391次)及25(397次)。

六合彩 新春金多寶｜ 22 間場外 投注處年初一服務

馬會22間場外投注處將於大年初一(10日)，由下午4時至晚上11時30分提供服務。該22間場外投注處分別為觀塘廣場、大圍道、天水圍、屯門市廣場、筲箕灣寶文街、深水埗汝州街、將軍澳尚德、青衣城、黃大仙豪苑、大埔廣場、上水石湖墟、荃灣青山道、九龍城衙前塱道、葵涌榮芳路、旺角彌敦中心、灣仔軒尼詩道、香港仔田灣、西區屈地街、馬鞍山廣場、元朗青山公路、北角電氣道及中環士丹利街。

而其餘的場外投注處於農曆新年期間服務時間將安排如下：