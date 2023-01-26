六合彩新春金多寶｜8000萬今攪珠投注站排長龍　市民：8000萬在港只係啱啱好 (附十大幸運投注站)

市民：中獎後繼續返工

有市民透露會買兩張彩票，亦有市民說會買六張彩票，因為有雙雙對對及六六無窮的好意頭。被問到如果中獎，會如何使用獎金，有市民向傳媒表示，自己會中獎後繼續返工：「中了橫財唔會話畀人知，在香港有8,000萬元亦只係啱啱好。」