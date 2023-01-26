六合彩新春金多寶｜8000萬今攪珠投注站排長龍　市民：8000萬在港只係啱啱好 (附十大幸運投注站)

六合彩新春金多寶今晚攪珠，若一注獨中，頭獎高達8,000萬元，為了發這筆新年橫財，今日中午開始(26日)，不少人趕往投注站買彩票，有投注站門外人龍一度延伸數十米，站內大堂亦人頭湧湧，水泄不通，有人就親自填寫號碼，亦有人選擇購買電腦票。
市民：中獎後繼續返工
有市民透露會買兩張彩票，亦有市民說會買六張彩票，因為有雙雙對對及六六無窮的好意頭。被問到如果中獎，會如何使用獎金，有市民向傳媒表示，自己會中獎後繼續返工：「中了橫財唔會話畀人知，在香港有8,000萬元亦只係啱啱好。」
十大幸運中頭獎投注站(截至2022年10月3日)
- 中環士丹利街(47次)，地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
- 屯門市廣場(44次)，地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
- 荃灣青山道(39次)，地址：青山公路-荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
- 尖沙咀漢口道(39次)，地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
- 上環干諾道西(38次)，地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖
- 觀塘廣場(37次)，地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20
- 九龍灣德福(35次)，地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
- 上水石湖墟(33次)，地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
- 大埔廣場(32次)，地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
- 大埔廣褔道(30次)，地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下