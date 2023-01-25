六合彩新春金多寶｜8000萬頭獎明攪珠　即睇兔年「2個」幸運號碼　「6個」歷年發財號碼 (更新)

【1月25日更新】 兔年來臨，相信不少市民都期待在新春期間發大財。馬會早前宣布，六合彩新春金多寶攪珠將於明日(26日)年初五晚舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。馬會除提供6個新春金多寶發財號碼，給市民參考發一筆橫財外，今日(25日)亦透露，兔年新春金多寶與「2字」特別有緣，在歷來3次的兔年新春金多寶攪珠中，有「2個」號碼分別被攪出過2次，堪稱兔年「幸運號碼」。

六合彩新春金多寶｜「2」及「12」號為 兔年新春金多寶幸運號碼

該2個兔年新春金多寶「幸運號碼」，為「2」號及「12」號。馬會解釋，該2個號碼是在歷來3次的兔年新春金多寶攪珠中分別被攪出過2次，當中被攪出詳情如下(包括特別號碼)：

06/02/2011： 1、2、16、27、31、47、(19)

1、2、16、27、31、47、(19) 12/02/1999：4、 11、 23、 32、 33、 45、( 12)

27/01/1987：2、 3、 6、 12、 36、 38、( 9)

六合彩新春金多寶｜「29」及「11」兩個 新春金多寶 號碼 最旺

另外，馬會稱有6個新春金多寶發財號碼，該6個發財號碼是新春金多寶自1986年以來，在舉行過35次中攪珠中出現次數最多，其中有兩個號碼特別旺，分別是29及11號。6個新春金多寶發財號碼詳情如下，馬會指當中包括特別號碼：

29： 攪出10次

11： 攪出9次

3, 5, 19, 37 ：各攪出8次

六合彩新春金多寶｜ 多位 幸運兒均以 複式 彩票 中獎

另外，馬會教路，在多位幸運兒都是以複式彩票中獎，其中近8次新春金多寶，就有7位幸運兒以複式中頭獎，詳情為：

01/02/2020 ：7 個號碼複式自選獎券(半注)、 8 個號碼複式運財獎券( 1 注)

09/02/2019 ：6 個號碼單式運財獎券( 1 注)、 14 個號碼複式自選獎券(半注)、 7 個號碼複式自選獎券( 1 注)、 7 個號碼複式運財獎券(半注)、 8 個號碼複式自選獎券( 2 注)、 5 膽拖全餐自選獎券( 1 注)

20/02/2018 ：6 個號碼單式運財獎券( 1 注)

01/02/2017 ：6 個號碼單式運財獎券 ( 2 注 ) 、 8 個號碼複式運財獎券 ( 半注 )

11/02/2016 ：7 個號碼複式運財獎券 ( 1 注 )

22/02/2015 ：無人中

04/02/2014 ：7 個號碼複式運財獎券 ( 半注 )

14/02/2013 ：6 個號碼單式運財獎券 ( 1 注 ) 、 7 個號碼複式運財獎券 ( 1 注 )

26/01/2012 ： 無人中

06/02/2011 ：6 個號碼單式運財獎券 ( 1 注 ) 、 7 個號碼複式運財獎券 ( 1 注 )

六合彩新春金多寶｜售票日期 截至明晚 9 時 15 分 10 元一注獎金逾 500 萬元須登記

在售票方面，新春金多寶獎券現已在馬會各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為明晚9時15分，攪珠將於明晚9時30分舉行。

馬會補充，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於1月27日(星期五)下午5時正前致電馬會熱線1817登記。