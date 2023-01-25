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2023-01-25 14:00:00

六合彩新春金多寶｜8000萬頭獎明攪珠　即睇兔年「2個」幸運號碼　「6個」歷年發財號碼 (更新)

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【1月25日更新】兔年來臨，相信不少市民都期待在新春期間發大財。馬會早前宣布，六合彩新春金多寶攪珠將於明日(26日)年初五晚舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。馬會除提供6個新春金多寶發財號碼，給市民參考發一筆橫財外，今日(25日)亦透露，兔年新春金多寶與「2字」特別有緣，在歷來3次的兔年新春金多寶攪珠中，有「2個」號碼分別被攪出過2次，堪稱兔年「幸運號碼」。

六合彩新春金多寶1月26日攪珠，頭獎獨中料袋8,000萬。(資料圖片)

六合彩新春金多寶1月26日攪珠，頭獎獨中料袋8,000萬。(資料圖片)

六合彩新春金多寶｜「2」及「12」號為兔年新春金多寶幸運號碼

該2個兔年新春金多寶「幸運號碼」，為「2」號及「12」號。馬會解釋，該2個號碼是在歷來3次的新春金多寶攪珠中分別被攪出過2次，當中被攪出詳情如下(包括特別號碼)

  • 06/02/2011：1、2、16、27、31、47、(19)
  • 12/02/1999：4、11、23、32、33、45、(12)
  • 27/01/1987：2、3、6、12、36、38、(9)

六合彩新春金多寶｜「29」及「11」兩個新春金多寶號碼最旺

另外，馬會稱有6個春金多寶發財號碼，該6個發財號碼新春金多寶自1986年以來，在舉行過35次中攪珠中出現次數最多，其中有兩個號碼特別旺，分別是29及11號。6個新春金多寶發財號碼詳情如下，馬會指當中包括特別號碼：

  • 29：攪出10次
  • 11：攪出9次
  • 3, 5, 19, 37：各攪出8次

六合彩新春金多寶｜多位幸運兒均以複式彩票中獎

另外，馬會教路，在多位幸運兒都是以複式彩票中獎，其中8次新春金多寶，就有7位幸運兒以複式中頭獎，詳情為：

  • 01/02/2020：7個號碼複式自選獎券(半注)、8個號碼複式運財獎券(1注)
  • 09/02/2019：6個號碼單式運財獎券(1注)、14個號碼複式自選獎券(半注)、7個號碼複式自選獎券(1注)、7個號碼複式運財獎券(半注)、8個號碼複式自選獎券(2注)、5膽拖全餐自選獎券(1注)
  • 20/02/2018：6個號碼單式運財獎券(1注)
  • 01/02/2017：6個號碼單式運財獎券(2)8個號碼複式運財獎券(半注)
  • 11/02/2016：7個號碼複式運財獎券(1)
  • 22/02/2015：無人中
  • 04/02/2014：7個號碼複式運財獎券(半注)
  • 14/02/2013：6個號碼單式運財獎券(1)7個號碼複式運財獎券(1)
  • 26/01/2012無人中
  • 06/02/2011：6個號碼單式運財獎券(1)7個號碼複式運財獎券(1)

六合彩新春金多寶｜售票日期截至明晚915   10元一注獎金逾500萬元須登記

在售票方面，新春金多寶獎券現已在馬會各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為明晚915分，攪珠將於明晚930分舉行。

馬會補充，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭1886電話投注自動服務系統等，須於127日(星期五)下午5時正前致電馬會熱線1817登記

六合彩新春金多寶頭獎獨中料袋8,000萬，馬會提供6個發財冧碼。(資料圖片)

六合彩新春金多寶頭獎獨中料袋8,000萬，馬會提供6個發財號碼。(資料圖片)

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