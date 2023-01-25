六合彩新春金多寶｜8000萬頭獎明攪珠　即睇兔年「2個」幸運號碼　「6個」歷年發財號碼 (更新)

【1月25日更新】兔年來臨，相信不少市民都期待在新春期間發大財。馬會早前宣布，六合彩新春金多寶攪珠將於明日(26日)年初五晚舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。馬會除提供6個新春金多寶發財號碼，給市民參考發一筆橫財外，今日(25日)亦透露，兔年新春金多寶與「2字」特別有緣，在歷來3次的兔年新春金多寶攪珠中，有「2個」號碼分別被攪出過2次，堪稱兔年「幸運號碼」。
六合彩新春金多寶｜「2」及「12」號為兔年新春金多寶幸運號碼
該2個兔年新春金多寶「幸運號碼」，為「2」號及「12」號。馬會解釋，該2個號碼是在歷來3次的兔年新春金多寶攪珠中分別被攪出過2次，當中被攪出詳情如下(包括特別號碼)：
- 06/02/2011：1、2、16、27、31、47、(19)
- 12/02/1999：4、11、23、32、33、45、(12)
- 27/01/1987：2、3、6、12、36、38、(9)
六合彩新春金多寶｜「29」及「11」兩個新春金多寶號碼最旺
另外，馬會稱有6個新春金多寶發財號碼，該6個發財號碼是新春金多寶自1986年以來，在舉行過35次中攪珠中出現次數最多，其中有兩個號碼特別旺，分別是29及11號。6個新春金多寶發財號碼詳情如下，馬會指當中包括特別號碼：
- 29：攪出10次
- 11：攪出9次
- 3, 5, 19, 37：各攪出8次
六合彩新春金多寶｜多位幸運兒均以複式彩票中獎
另外，馬會教路，在多位幸運兒都是以複式彩票中獎，其中近8次新春金多寶，就有7位幸運兒以複式中頭獎，詳情為：
- 01/02/2020：7個號碼複式自選獎券(半注)、8個號碼複式運財獎券(1注)
- 09/02/2019：6個號碼單式運財獎券(1注)、14個號碼複式自選獎券(半注)、7個號碼複式自選獎券(1注)、7個號碼複式運財獎券(半注)、8個號碼複式自選獎券(2注)、5膽拖全餐自選獎券(1注)
- 20/02/2018：6個號碼單式運財獎券(1注)
- 01/02/2017：6個號碼單式運財獎券(2注)、8個號碼複式運財獎券(半注)
- 11/02/2016：7個號碼複式運財獎券(1注)
- 22/02/2015：無人中
- 04/02/2014：7個號碼複式運財獎券(半注)
- 14/02/2013：6個號碼單式運財獎券(1注)、7個號碼複式運財獎券(1注)
- 26/01/2012：無人中
- 06/02/2011：6個號碼單式運財獎券(1注)、7個號碼複式運財獎券(1注)
六合彩新春金多寶｜售票日期截至明晚9時15分 10元一注獎金逾500萬元須登記
在售票方面，新春金多寶獎券現已在馬會各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為明晚9時15分，攪珠將於明晚9時30分舉行。
馬會補充，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於1月27日(星期五)下午5時正前致電馬會熱線1817登記。