六合彩暑期金多寶今晚攪珠　一注獨中頭獎高達5000萬 (附十大幸運投注站位置)

【7月25日更新】六合彩暑期金多寶攪珠將於今日(25日)晚上舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。
攪珠將於今日晚上9時30分舉行，無綫財經體育資訊台(85台)將全程直播，截止售票時間為當晚9時15分。
六合彩｜暑期金多寶「幸運號碼」
馬會表示，過去20次暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「10」號，開出7次，而「3」號及「47」號曾被攪出6次；「4」號、「6」號及「41」號亦分別出現過5次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。
六合彩｜暑期金多寶「幸運號碼」攪出次數
|
過去20次暑期金多寶「幸運號碼」
|
攪出次數
|
10
|
各7次
|
13、47
|
各6次
|
4、6、41
|
各5次
▼六合彩｜十大幸運投注站▼
六合彩｜多位幸運兒以複式獎券中獎
馬會亦有公布，近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。
馬會教路，大家如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。
六合彩｜近4次金多寶攪珠結果
|
金多寶攪珠日期
|
金多寶
|
頭獎彩票購票方式
|
22/ 06/ 2023
|
端午金多寶
|
無人中
|
08/ 04/ 2023
|
復活節金多寶
|
6個號碼單式自選獎券（1注）
7個號碼複式運財獎券（1注）
7個號碼複式自選獎券（半注）
8個號碼複式自選獎券（半注）
5膽拖2個號碼自選獎券（半注）
|
26/ 01/ 2023
|
新春金多寶
|
7個號碼複式自選獎券（半注）
|
03/ 01/ 2023
|
新年金多寶
|
8個號碼複式運財獎券（1注）
六合彩｜十大幸運投注處位置圖（截至2023年5月10日）
- 中環士丹利街(47次)，地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
- 屯門市廣場(44次)，地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
- 荃灣青山道(39次)，地址：青山公路-荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
- 尖沙咀漢口道(39次)，地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
- 上環干諾道西(38次)，地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖
- 觀塘廣場(37次)，地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20
- 九龍灣德福(35次)，地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
- 上水石湖墟(33次)，地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
- 大埔廣場(33次)，地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
- 大埔廣褔道(30次)，地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
六合彩｜暑期金多寶獎券發售日期
馬會提供市民，暑期金多寶獎券將於周四(7月20日)攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(7月25日)晚上9時15分。
六合彩｜場外投注處服務時間一覽
六合彩｜暑期金多寶常見問題
六合彩｜暑期金多寶獎券的發售日期？
暑期金多寶獎券將於7月20日攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售...詳情到此
六合彩｜有多位幸運兒以複式獎券中獎？
馬會表示，馬會亦有公布，近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎；並教大家...詳情到此
六合彩｜暑期金多寶「幸運號碼」是甚麼？
馬會表示，過去20次暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「10」號，共開出...詳情到此
國泰推免費機票大抽獎 7月25起送3.6萬張台北/高雄來回機票【附參加連結+日期】