六合彩暑期金多寶｜8月9日攪珠 頭獎一注獨中達5000萬 （附最旺號碼+投注攻略＋幸運投注站）

六合彩暑期金多寶攪珠將於8月9日、下周二舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。暑期金多寶獎券將於8月4日攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及互動投注服務，截止售票時間為攪珠日(9日)晚上9時15分。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定本周六（6日）的攪珠將不會進行。

暑期金多寶自推出以來共舉行過19次，在歷年的暑期金多寶攪珠中，「10」號被攪出次數最多，共攪出過7次；「3」號及「47」號則被攪出過6次；「6」號及「41」號也分別出現過5次。

金多寶幸運兒多以複式購票，在近5次金多寶頭獎得主當中，有3位以複式彩票中獎。

六合彩暑期金多寶｜投注組合小貼士

馬會表示，如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

六合彩暑期金多寶｜一注獎金超過500萬元登記方法

馬會又指，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭、1886電話投注自動服務系統等，須於8月10日下午5時正前致電馬會熱線1817登記(使用互動投注服務途徑** 或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外)。

六合彩暑期金多寶｜10大幸運投注站

馬會統計顯示，中環士丹利街的投注站自1994年以來，共錄得最多中頭獎次數(47次)；其後依次為屯門市廣場投注站(44次)、荃灣青山道投注站(39次)、尖沙咀漢口道投注站(39次)、上環干諾道西投注站(38次)、觀塘廣場投注站(37次)、沙田好運中心投注站(36次)、九龍灣德福投注站(35次)、上水石湖墟投注站(33次)及大埔廣場投注站(32次)

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六合彩暑期金多寶｜8月4日攪珠後開售

暑期金多寶獎券將於8月4日攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及互動投注服務，截止售票時間為攪珠日(9日)晚上9時15分。