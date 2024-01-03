熱門搜尋:
六合彩 魚町銀天街 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 和府撈麵 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-03 21:56:00

六合彩結果｜新年金多寶攪珠出爐 頭獎又無人中 下期估計頭獎達9600萬元

分享：
六合彩新年金多寶｜8,000萬頭獎周三攪珠，即睇最旺號碼。(資料圖片)

六合彩新年金多寶｜8,000萬頭獎本周三攪珠，即睇7個最旺號碼。(資料圖片)

六合彩新年金多寶今晚(3)攪珠，號碼分別為2、3、19、34、37、46，特別號碼32。今期總投注額$171,448,460，結果頭獎無人中；二獎14注中，每注派$542,130；三獎318.5注中，每注派$63,540。下期將於本周六(6日)攪珠，估計頭獎基金有機會高達9,600萬元。

六合彩新年金多寶｜「8」號最多最旺

根據馬會數字顯示，以下號碼可稱為「幸運號碼」，在過去舉行的10次新年金多寶攪珠，當中「8」號共攪出過4次，次數最多最旺；而「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次。

六合彩新年金多寶｜新年金多寶「幸運號碼」。(馬會提供) 六合彩結果，12月30日（am730製圖） 六合彩結果，12月30日（am730製圖）

六合彩新年金多寶｜幸運兒以複式獎券中獎

另外，馬會亦統計了2023年的金多寶得主，其中就有7個頭獎幸運兒，在去年以複式彩票落注而中獎，包括2023新年金多寶：

  • 31/10/2023萬聖節金多寶6個號碼單式自選獎券(1注)
  • 28/09/2023中秋金多寶7個號碼複式自選獎券(半注)
  • 25/07/2023暑假金多寶6個號碼運財獎券(1注)；10個號碼複式自選獎券(半注)；4膽拖全餐運財獎券(1注)
  • 22/06/2023端午金多寶無人中
  • 08/04/2023復活節金多寶6個號碼單式自選獎券(1注)；7個號碼複式運財獎券(1注)；7個號碼複式自選獎券(半注)；8個號碼複式自選獎券(半注)；5膽拖2個號碼自選獎券(半注)
  • 26/01/2023新春金多寶7個號碼複式自選獎券(半注)
  • 03/01/2023新年金多寶8個號碼複式運財獎券(1注)

馬會說，新年金多寶獎券現已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(3日)晚上9時15分。

六合彩｜十大幸運投注站

Ad Block
▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖）
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受