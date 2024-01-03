六合彩結果｜新年金多寶攪珠出爐 頭獎又無人中 下期估計頭獎達9600萬元

根據馬會數字顯示，以下號碼可稱為「幸運號碼」，在過去舉行的10次新年金多寶攪珠，當中「8」號共攪出過4次，次數最多最旺；而「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次。

六合彩新年金多寶今晚(3日)攪珠，號碼分別為2、3、19、34、37、46，特別號碼32。今期總投注額$171,448,460，結果頭獎無人中；二獎14注中，每注派$542,130；三獎318.5注中，每注派$63,540。下期將於本周六(6日)攪珠，估計頭獎基金有機會高達9,600萬元。

六合彩新年金多寶｜ 多 位 幸運兒以複式 獎券中獎

另外，馬會亦統計了2023年的金多寶得主，其中就有7個頭獎幸運兒，在去年以複式彩票落注而中獎，包括2023新年金多寶：

31/10/2023 萬聖節金多寶 6 個號碼單式自選獎券( 1 注)

28/09/2023 中秋金多寶 7 個號碼複式自選獎券(半注)

25/07/2023 暑假金多寶 6 個號碼運財獎券( 1 注)； 10 個號碼複式自選獎券(半注)； 4 膽拖全餐運財獎券( 1 注)

22/06/2023 端午金多寶無人中

08/04/2023 復活節金多寶 6 個號碼單式自選獎券( 1 注)； 7 個號碼複式運財獎券( 1 注)； 7 個號碼複式自選獎券(半注)； 8 個號碼複式自選獎券(半注)； 5 膽拖 2 個號碼自選獎券(半注)

26/01/2023 新春金多寶 7 個號碼複式自選獎券(半注)

03/01/2023 新年金多寶 8 個號碼複式運財獎券( 1 注)

馬會說，新年金多寶獎券現已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(3日)晚上9時15分。