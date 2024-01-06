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2024-01-06 21:56:00

六合彩結果｜頭獎1.5注中 每注派7361萬元

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六合彩新年金多寶｜8,000萬頭獎周三攪珠，即睇最旺號碼。(資料圖片)

六合彩新年金多寶｜8,000萬頭獎本周三攪珠，即睇7個最旺號碼。(資料圖片)

今期六合彩估計頭獎基金高達9,600萬元，攪珠於今9時半舉行，結果號碼分別為1、4、24、31、33、34，特別號碼2。頭獎1.5注中，每注派$73,616,970；二獎12注中，每注派$768,210；三獎416注中，每注派$59,090。至於總投注額則為$217,293,715。

無綫財經體育資訊台(85台)將全程直播獎券已在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為今915分。

【1月4日更新】六合彩新年金多寶攪珠結果周三晚出爐，攪出號碼分別為2、3、19、34、37、46，特別號碼32，頭獎無人中；二獎14注中，每注派542,130元；三獎318.5注中，每注派63,540元。

六合彩新年金多寶｜「8」號最多最旺

根據馬會數字顯示，以下號碼可稱為「幸運號碼」，在過去舉行的10次新年金多寶攪珠，當中「8」號共攪出過4次，次數最多最旺；而「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次。

近兩期六合彩結果

六合彩新年金多寶｜新年金多寶「幸運號碼」。(馬會提供) 六合彩結果，12月30日（am730製圖） 六合彩結果，12月30日（am730製圖） 六合彩結果，12月30日（am730製圖）

六合彩新年金多寶｜幸運兒以複式獎券中獎

另外，馬會亦統計了2023年的金多寶得主，其中就有7個頭獎幸運兒，在去年以複式彩票落注而中獎，包括2023新年金多寶：

  • 31/10/2023萬聖節金多寶6個號碼單式自選獎券(1注)
  • 28/09/2023中秋金多寶7個號碼複式自選獎券(半注)
  • 25/07/2023暑假金多寶6個號碼運財獎券(1注)；10個號碼複式自選獎券(半注)；4膽拖全餐運財獎券(1注)
  • 22/06/2023端午金多寶無人中
  • 08/04/2023復活節金多寶6個號碼單式自選獎券(1注)；7個號碼複式運財獎券(1注)；7個號碼複式自選獎券(半注)；8個號碼複式自選獎券(半注)；5膽拖2個號碼自選獎券(半注)
  • 26/01/2023新春金多寶7個號碼複式自選獎券(半注)
  • 03/01/2023新年金多寶8個號碼複式運財獎券(1注)

馬會說，新年金多寶獎券現已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(3日)晚上9時15分。

六合彩｜十大幸運投注站

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