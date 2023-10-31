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2023-10-31 21:55:00

六合彩萬聖節金多寶｜攪珠結果出爐 頭獎一注獨中5700萬

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下周二六合彩萬聖節金多寶頭獎高達5,000萬元。(資料圖片)

下周二六合彩萬聖節金多寶頭獎高達5,000萬元。(資料圖片)

103121:59更新】六合彩萬聖節金多寶攪珠將於今日(31日)晚上攪珠。今期總投注額達$127,195,633。頭獎1注中，每注派$57,679,340；二獎6.5注中，每注派$1,009,190；三獎163.5注中，每注派$106,980

萬聖節金多寶 萬聖節金多寶
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六合彩萬聖節金多寶｜「22」及「29」號過去9次出現4次   「2」字號碼攪出24次

該兩個最幸運的號碼在過去舉行的9次萬聖節金多寶攪珠中，一共攪出過4次，分別為「22」及「29」號。此外，馬會補充「4」、「17」、「20」、「28」及「34」號亦分別被攪出過3次，亦可稱為「幸運號碼」；至於包含「2」字的號碼曾攪出24次。

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六合彩萬聖節金多寶｜近6次攪珠中   7幸運兒以複式彩票中頭獎

馬會表示，有意投注市民如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即以140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。而近6個金多寶攪珠中，有7個頭獎幸運兒以複式彩票中獎。

萬聖節金多寶在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日、即周二(31日)晚上915分，而攪珠將在當晚930分舉行。

萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖）
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