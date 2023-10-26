六合彩萬聖節金多寶｜頭獎5000萬今晚開售 周二攪珠　兩個「2字頭」號碼特別旺(附十大幸運投注站)

六合彩萬聖節金多寶攪珠將於下周二(31日)晚上9時30分攪珠，馬會特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。至於有關獎券將於今日晚(26日)攪珠後發售，馬會指當中有兩個最幸運的號碼。

該兩個最幸運的號碼在過去舉行的9次萬聖節金多寶攪珠中，一共攪出過4次，分別為「22」及「29」號。此外，馬會補充「4」、「17」、「20」、「28」及「34」號亦分別被攪出過3次，亦可稱為「幸運號碼」；至於包含「2」字的號碼曾攪出24次。

六合彩萬聖節金多寶｜ 近6次 攪珠中 7 幸運兒以複式彩票中頭獎

馬會表示，有意投注市民如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即以140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。而近6個金多寶攪珠中，有7個頭獎幸運兒以複式彩票中獎。

萬聖節金多寶將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日、即下周二(31日)晚上9時15分，而攪珠將在當晚9時30分舉行。