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2023-10-30 15:20:38

六合彩萬聖節金多寶｜頭獎5000萬周二攪珠　兩個「2字頭」號碼特別旺(附十大幸運投注站)

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下周二六合彩萬聖節金多寶頭獎高達5,000萬元。(資料圖片)

下周二六合彩萬聖節金多寶頭獎高達5,000萬元。(資料圖片)

六合彩萬聖節金多寶攪珠將於周二(10月31日)晚上9時30分攪珠，馬會特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。至於有關獎券將於今日晚(26日)攪珠後發售，馬會指當中有兩個最幸運的號碼。

六合彩上期攬珠結果，頭獎無人中（am730製圖） 六合彩上期攬珠結果，頭獎無人中（am730製圖）
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六合彩萬聖節金多寶｜「22」及「29」號過去9次出現4次   「2」字號碼攪出24次

該兩個最幸運的號碼在過去舉行的9次萬聖節金多寶攪珠中，一共攪出過4次，分別為「22」及「29」號。此外，馬會補充「4」、「17」、「20」、「28」及「34」號亦分別被攪出過3次，亦可稱為「幸運號碼」；至於包含「2」字的號碼曾攪出24次。

▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖）

六合彩萬聖節金多寶｜近6次攪珠中   7幸運兒以複式彩票中頭獎

馬會表示，有意投注市民如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即以140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。而近6個金多寶攪珠中，有7個頭獎幸運兒以複式彩票中獎。

萬聖節金多寶在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日、即周二(10月31日)晚上915分，而攪珠將在當晚930分舉行。

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