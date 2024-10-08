六合彩金多寶｜攪珠結果出爐 頭獎3.5注中每注派3千萬 (附幸運投注站)

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馬會為慶祝中華人民共和國成立75周年，舉行六合彩國慶金多寶。第二輪國慶金多寶投注總額達2.69億元，攪出號碼為10、16、24、32、37、40，特別號碼19。

頭獎3.5注中，每注派3,097萬元；二獎34.5注中，每注派27.4萬元；、三獎592.5注中，每注派42,610元；另外七獎，每注獎金，亦有逾42萬注中。

頭獎：3.5 注中，每注獎金 $30,972,690

二獎：34.5 注中，每注獎金 $274,430

三獎：592.5 注中，每注獎金 $42,610





首輪六合彩國慶金多寶在10月2日晚上攪珠，號碼為8、15、21、32、43、47，特別號碼41。首輪六合彩國慶金多寶頭獎無人中、二獎3.5注中，每注派188.9萬元、三獎246.5注中，每注派71,530元。六合彩國慶金多寶次輪將於今晚攪珠，頭獎獎金可達1億元。