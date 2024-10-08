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2024-10-08 21:34:41

六合彩金多寶｜攪珠結果出爐 頭獎3.5注中每注派3千萬 (附幸運投注站)

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六合彩國慶金多寶今晚攬珠，投注站外人流不少。（鍾式明攝）

六合彩國慶金多寶今晚攬珠，投注站外人流不少。（鍾式明攝）

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【21:35更新】

馬會為慶祝中華人民共和國成立75周年，舉行六合彩國慶金多寶。第二輪國慶金多寶投注總額達2.69億元，攪出號碼為10、16、24、32、37、40，特別號碼19。

頭獎3.5注中，每注派3,097萬元；二獎34.5注中，每注派27.4萬元；、三獎592.5注中，每注派42,610元；另外七獎，每注獎金，亦有逾42萬注中。

頭獎：3.5 注中，每注獎金 $30,972,690

二獎：34.5 注中，每注獎金 $274,430

三獎：592.5 注中，每注獎金 $42,610

 

首輪六合彩國慶金多寶在10月2日晚上攪珠，號碼為8、15、21、32、43、47，特別號碼41。首輪六合彩國慶金多寶頭獎無人中、二獎3.5注中，每注派188.9萬元、三獎246.5注中，每注派71,530元。六合彩國慶金多寶次輪將於今晚攪珠，頭獎獎金可達1億元。

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六合彩十大幸運投注站｜數據截至2024年4月4日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣福道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上水石湖墟（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜九龍灣德福（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜觀塘廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上環干諾道西（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜尖沙咀漢口道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜荃灣青山道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜屯門市廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜中環士丹利街（am730製圖）
10月8日，香港中環賽馬會投注站前來投注六合彩國慶金多寶的市民大排長龍。（中通社） 10月8日，香港中環賽馬會投注站前來投注六合彩國慶金多寶的市民大排長龍。（中通社） 10月8日，香港中環賽馬會投注站前來投注六合彩國慶金多寶的市民大排長龍。（中通社） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝） 六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億港元。（陳奕釗攝）

馬會表示，由於首輪六合彩國慶金多寶未有人中頭獎，累積多寶連同金多寶金額的總額8,000萬元將撥入第二輪國慶金多寶攪珠內，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元。

六合彩金多寶攪珠日期及時間

第二輪國慶金多寶的截止售票時間為今晚（10月8日）晚上9時15分，攪珠於晚上9時30分舉行。無綫TVB Plus（82台）將直播攪珠過程。

六合彩直播連結

▼近20期六合彩結果▼

近20期六合彩結果。（馬會截圖） 近20期六合彩結果。（馬會截圖）

 