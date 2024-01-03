六合彩金多寶｜頭獎獎金料8000萬　周三攬珠即睇7個發財號碼 (附十大幸運投注站)

根據馬會數字顯示，以下號碼可稱為「幸運號碼」，在過去舉行的10次新年金多寶攪珠，當中「8」號共攪出過4次，次數最多最旺；而「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次。

六合彩新年金多寶本周三(3日)攪珠，馬會說今期將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。攪珠將於當日晚上9時半舉行，有電視台全程直播，截止售票時間為當晚9時15分。

六合彩新年金多寶｜ 多 位 幸運兒以複式 獎券中獎

另外，馬會亦統計了2023年的金多寶得主，其中就有7個頭獎幸運兒，在去年以複式彩票落注而中獎，包括2023新年金多寶：

31/10/2023 萬聖節金多寶 6 個號碼單式自選獎券( 1 注)

28/09/2023 中秋金多寶 7 個號碼複式自選獎券(半注)

25/07/2023 暑假金多寶 6 個號碼運財獎券( 1 注)； 10 個號碼複式自選獎券(半注)； 4 膽拖全餐運財獎券( 1 注)

22/06/2023 端午金多寶無人中

08/04/2023 復活節金多寶 6 個號碼單式自選獎券( 1 注)； 7 個號碼複式運財獎券( 1 注)； 7 個號碼複式自選獎券(半注)； 8 個號碼複式自選獎券(半注)； 5 膽拖 2 個號碼自選獎券(半注)

26/01/2023 新春金多寶 7 個號碼複式自選獎券(半注)

03/01/2023 新年金多寶 8 個號碼複式運財獎券( 1 注)

馬會說，新年金多寶獎券現已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(3日)晚上9時15分。