六合彩金多寶｜頭獎獎金達5000萬 今晚開售周二攪珠(附十大幸運投注站)

六合彩暑期金多寶將在今晚（7月25日）開售，7月30日（周二）晚上9時30分攪珠。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達5,000萬。今期六合彩攪珠將可在多個頻道收看直播。
另外，為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於周六（7月27日）的六合彩攪珠將不會舉行。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
六合彩暑期金多寶號碼 10號最旺？
近21次的暑期金多寶中，「10」號共攪出過8次，次數最多，其次是「47」號，被攪出7次，而「3」號亦被攪出6次。投注人士如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。
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六合彩攪珠直播
TVB Plus（82台）將會以畫中畫形式同時直播攪珠及海外賽馬賽事。市民亦可於馬會流動電視頻道（HKJC TV App）、場外投注處等收看六合彩攪珠直播。