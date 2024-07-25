六合彩金多寶｜頭獎獎金達5000萬 今晚開售周二攪珠(附十大幸運投注站)

六合彩暑期金多寶號碼 10號最旺？

近21次的暑期金多寶中，「10」號共攪出過8次，次數最多，其次是「47」號，被攪出7次，而「3」號亦被攪出6次。投注人士如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。