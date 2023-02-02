六合彩金多寶｜8000萬頭獎今晚攪珠　呢兩個號碼兔年勁有緣 (更新)

【2月2日09:40更新】新春發橫財機會未完。馬會指，由於對上兩期六合彩未有幸運兒以一注獨中頭獎，有超過6,200萬元多寶累積撥入至今晚(2日)的攪珠內，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。馬會早前透露，兔年新春金多寶與「2字」特別有緣，對上一次攪珠亦有出現，有興趣買下期六合彩的市民可以多加留意。

六合彩金多寶｜ 「2」及「12」兔年金多寶勁旺 該2個兔年「幸運號碼」分別為「2」號及「12」號，馬會指，該兩個幸運號碼在之前3次兔年新春金多寶攪珠中，分別被攪出兩次，其中2011年的兔年金多寶中獎號碼中有「2」號，1999年的特別號碼為「12」號，1987年的中獎號碼更同時包含「2」號及「12」號；而在今年兔年新春金多寶的攪珠，「2」號再次跑出，而上期六合彩攪珠，「2」及「12」號再次巧合地出現，堪稱「幸運號碼」。「2」號及「12」號被攪出詳情如下(包括特別號碼)： 28/1/2023 ：2、12、16、38、45、46、(14)

26/01/2023 ： 2 、 3、23、31、32、43、(40)

06/02/2011 ：1、2、16、27、31、47、(19)

12/02/1999 ：4、11、23、32、33、45、(12)

27/01/1987 ：2、3、6、12、36、38、(9)

六合彩金多寶｜ 十 大幸運中頭獎投注站(截至2022年12月3日) 另外，根據馬會資料，截至去年12月1日，中環士丹利街投注站售出最多頭獎彩票，排行第一位，六合彩頭獎次數高達47次；第二位是屯門市廣場投注站，亦高達44次；第三位有兩間，分別是荃灣青山道及尖沙嘴漢口道投注站，各39次。十大幸運中頭獎投注站詳情如下： 中環士丹利街(47次)，地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 屯門市廣場(44次)，地址：屯門市廣場第三期地段277號地下 荃灣青山道(39次)，地址：青山公路-荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖 尖沙咀漢口道(39次)，地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 上環干諾道西(38次)，地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖 觀塘廣場(37次)，地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20 九龍灣德福(35次)，地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖 上水石湖墟(33次)，地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 大埔廣場(33次)，地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖 大埔廣褔道(30次)，地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下