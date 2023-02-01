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2023-02-01 12:39:27

六合彩金多寶｜8000萬頭獎2月2日攪珠　呢兩個號碼兔年勁有緣

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六合彩金多寶，一注獨中獎金達8000萬，2月2日攪珠。(林俊源攝)

六合彩金多寶，一注獨中獎金達8000萬，2月2日攪珠。(林俊源攝)

新春發橫財機會未完。馬會指，由於對上兩期六合彩未有幸運兒以一注獨中頭獎，有超過6,200萬元多寶累積撥入至明晚(2日)的攪珠內，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。馬會早前透露，兔年新春金多寶與「2字」特別有緣，對上一次攪珠亦有出現，有興趣買下期六合彩的市民可以多加留意。

六合彩金多寶，一注獨中獎金達8000萬，2月2日攪珠。(林俊源攝)

六合彩金多寶，一注獨中獎金達8000萬，2月2日攪珠。(林俊源攝)

六合彩金多寶｜「2」及「12」兔年金多寶勁旺

該2兔年「幸運號碼」分別為「2」號及「12」號，馬會指，該兩個幸運號碼在之前3次兔年新春金多寶攪珠中，分別被攪出兩次，其中2011年的兔年金多寶中獎號碼中有「2」號，1999年的特別號碼為「12」號，1987年的中獎號碼更同時包含「2」號及「12」號；而在今年兔年新春金多寶的攪珠，「2」號再次跑出，而上期六合彩攪珠，「2」及「12」號再次巧合地出現，堪稱「幸運號碼」。「2」號及「12」號被攪出詳情如下(包括特別號碼)

  • 28/1/2023：2、12、16、38、45、46、(14)
  • 26/01/202323、23、31、32、43、(40)
  • 06/02/2011：1、2、16、27、31、47、(19)
  • 12/02/1999：4、11、23、32、33、45、(12)
  • 27/01/1987：2、3、6、12、36、38、(9)
六合彩金多寶，一注獨中獎金達8000萬，2月2日攪珠。(林俊源攝) 六合彩金多寶，一注獨中獎金達8000萬，2月2日攪珠。(林俊源攝)

六合彩金多寶｜大幸運中頭獎投注站(截至2022年12月3日)

另外，根據馬會資料，截至去年12月1中環士丹利街投注站售出最多頭獎彩票，排行第一位，六合彩頭獎次數高達47次；第二位是屯門市廣場投注站，亦高達44次；第三位有兩間，分別是荃灣青山道及尖沙嘴漢口道投注站，各39次。大幸運中頭獎投注站詳情如下：

  1. 中環士丹利街(47次)，地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
  2. 屯門市廣場(44次)，地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
  3. 荃灣青山道(39次)，地址：青山公路-荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
  4. 尖沙咀漢口道(39次)，地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
  5. 上環干諾道西(38次)，地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖
  6. 觀塘廣場(37次)，地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20
  7. 九龍灣德福(35次)，地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
  8. 上水石湖墟(33次)，地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
  9. 大埔廣場(33次)，地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
  10. 大埔廣褔道(30次)，地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
十大幸運中頭獎投注站位置。(馬會網頁截圖)

十大幸運中頭獎投注站位置。(馬會網頁截圖)

場外投注處將提早於上午11時服務

下期攪珠將於明晚9時30分舉行，截止售票時間為明晚915分。為方便市民購買彩票，馬會場外投注處明天將提早於上11時服務，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，須於周五(3日)下午5時正前致電馬會熱線登記(使用數碼平台途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外)。

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