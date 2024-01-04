六合彩｜對上5期頭獎無人中　周六頭獎基金料達9600萬

【1月4日更新】六合彩新年金多寶攪珠結果周三晚出爐，攪出號碼分別為2、3、19、34、37、46，特別號碼32，頭獎無人中；二獎14注中，每注派542,130元；三獎318.5注中，每注派63,540元。馬會指，由於對上5期，包括新年金多寶，未有幸運兒獲中頭獎，因此有逾8,200萬元多寶累積撥入至1月6日的攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達9,600萬元。

攪珠將於1月6日晚上 9時30分舉行，無綫財經體育資訊台(85台)將全程直播。獎券已在各場外投注處#、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台**發售，截止售票時間為攪珠日(1月6日)晚上9時15分。

六合彩新年金多寶｜ 「8」號最多最旺

根據馬會數字顯示，以下號碼可稱為「幸運號碼」，在過去舉行的10次新年金多寶攪珠，當中「8」號共攪出過4次，次數最多最旺；而「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次。