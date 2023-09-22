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2023-09-22 11:15:36

六合彩｜8000萬中秋節金多寶 9月28日周四攪珠(附十大幸運投注站)

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六合彩｜8000萬中秋節金多寶 9月28日周四攪珠(附十大幸運投注站)

六合彩｜8000萬中秋節金多寶 9月28日周四攪珠(附十大幸運投注站)

六合彩中秋金多寶攪珠*將於下週四（928日）舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。攪珠將於下星期四晚上930分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播，截止售票時間為當晚915分。

六合彩｜6大幸運號碼

 中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過37次。歷年攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；「40」號攪出過9次；而「12」號、「28」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運號碼」。

▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖）

金多寶六合彩9月28日晚上9時15分截止投注

如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

中秋金多寶獎券將於周五晚（22日）攪珠後，在各場外投注處#、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台**發售，截止售票時間為攪珠日（928日）晚上915分。

#部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情

六合彩中秋節金多寶「幸運號碼」 六合彩金多寶日期及頭獎情況

六合彩｜中秋節金多寶常見問題

六合彩｜中秋節金多寶獎券的發售日期？

中秋節金多寶獎券將於9月23日攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售...詳情到此

六合彩｜中秋節金多寶「幸運號碼」是甚麼？

馬會表示，過去37次中秋節金多寶中，攪出次數最多的號碼為7及15，共開出...詳情到此

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