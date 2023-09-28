六合彩｜8000萬中秋金多寶今晚攪珠　即睇6大幸運號碼及10大投注站 (更新)

中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過37次。歷年攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；「40」號攪出過9次；而「12」號、「28」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運號碼」。

金多寶六合彩9月28日晚上9時15分截止投注

如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

中秋金多寶獎券將於周五晚（22日）攪珠後，在各場外投注處#、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台**發售，截止售票時間為攪珠日（9月28日）晚上9時15分。

#部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情