六合彩1.28億頭獎｜即刻入嚟對號碼　史上最高彩金 (附十大幸運投注站)

六合彩億元新年金多寶由於未有幸運兒獲中頭獎，馬會指1.02億元多寶會累積至今日的攪珠內，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.28億元，這將是史上最高的六合彩頭獎彩金。

【21:48更新】 2025年第二期六合彩已經攪珠，攪出號碼是8、13、18、23、31、47，特別號碼16。今期六合彩總投注額3.28億元，頭獎兩注中，每注派6,923萬元；二獎14注中，每注派84.4萬元；三獎651.5注中，派4.8萬元。

資料顯示，六合彩經歷近50載，每注派彩從未突破億元大關。目前六合彩最高派彩紀錄為2021年8月26日(21/073期)，當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。

30號及49號特別旺

根據馬會從2002年4月7日到2025年1月2日的攪珠結果統計，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號和22號分別出現480次和476次；10號和13號則出現472次和470次。

除了選擇號碼，還可以到最幸運的投注站附近沾沾旺氣，下圖有歷年中頭獎次數最多的投注站，供大家參考。至於最新一期攪珠獎券已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日、即今日晚上9時15分，攪珠將緊接於晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus(82台)將全程直播。