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2025-01-08 12:22:12

六合彩1.28億頭獎｜警隊瘋傳36歲水警中頭獎 10蚊網上電腦飛收6900萬

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警隊內部瘋傳其中一名頭獎幸運兒，是隸屬於水警小艇分區的一名隊員，他經電子戶口購買的中獎彩票截圖亦在警隊內部瘋傳，可見當事人以一注10元電腦飛「命中」，獲派$69,234,020。(網上圖片)

警隊內部瘋傳其中一名頭獎幸運兒，是隸屬於水警小艇分區的一名隊員，他經電子戶口購買的中獎彩票截圖亦在警隊內部瘋傳，可見當事人以一注10元電腦飛「命中」，獲派$69,234,020。(網上圖片)

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史上最高彩金六合彩結果昨日（7日）晚上出爐，1.28億元頭獎2注中，每注派逾6,923萬元。今日（8日）警隊內部瘋傳其中一名頭獎幸運兒，是隸屬於水警西分區的一名36歲隊員，為水警小艇隊「大偈」，他在工餘時間經電子戶口購買的中獎彩票截圖亦在警隊內部瘋傳，可見當事人以一注10元電腦飛「命中」，獲派$69,234,020，中獎後曾被提取20萬元。據報他於得知消息後已放假外遊「慶祝」，但暫未有辭職。

警隊內部瘋傳其中一名頭獎幸運兒，是隸屬於水警小艇分區的一名隊員，他經電子戶口購買的中獎彩票截圖亦在警隊內部瘋傳，可見當事人以一注10元電腦飛「命中」，獲派$69,234,020。(網上圖片) 六合彩1.28億頭獎｜警隊內部瘋傳其中一名頭獎幸運兒，是隸屬於水警小艇分區的一名隊員(資料圖片/圖非中獎人士) 在警務處上班的人似常獲幸運之神眷顧，1995年，警務處前處長李明逵任灣仔區指揮官時，亦曾與同事夾份買六合彩，結果中了3,800萬元頭獎，由於其中一名下屬「甩底」而夾了兩份，李明逵分得約700萬元。(資料圖片) 2018年的2月新春金多寶由一注獨得$66,777,930頭獎，網傳該名幸運兒為在水警基地職員餐廳的外判洗碗女職員，網上瘋傳該女子展示頭獎支票照片。惟及後餐廳老闆澄清沒有聘請該名女工，而網傳職員資料是虛假的，故女子身份仍是成疑。 六合彩頭獎獎金料高達1.28億元，吸引了不少市民去投注站買票。(蘇文傑攝) 難 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2024年4月4日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣福道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上水石湖墟（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜九龍灣德福（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜觀塘廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上環干諾道西（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜尖沙咀漢口道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜荃灣青山道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜屯門市廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜中環士丹利街（am730製圖）

警隊常受六合彩神眷顧 李明逵亦曾中頭獎

翻查資料，在警務處上班的人似常獲幸運之神眷顧，1995年，警務處前處長李明逵任灣仔區指揮官時，亦曾與同事夾份買六合彩，結果中了3,800萬元頭獎，由於其中一名下屬「甩底」而夾了兩份，李明逵分得約700萬元。

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2007年，一名剛從警察學院畢業的軍裝女警，與另一人瓜分逾7,000萬六合彩頭獎獎金，女警獨得3,700萬。2011年，一名剛出學堂，駐守禮賓府的新紮師兄中頭獎，與另外數名幸運兒瓜分當期逾4,500萬獎金，他一人捧走1,300萬元。據悉他於獲獎翌日即帶同逾兩萬元現金返回中區警署遞信辭職。

另外在2018年的2月新春金多寶由一注獨得$66,777,930頭獎，網傳該名幸運兒為在水警基地職員餐廳的外判洗碗女職員，網上瘋傳該女子展示頭獎支票照片。惟及後餐廳老闆澄清沒有聘請該名女工，而網傳職員資料是虛假的，故女子身份仍是成疑。
 

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