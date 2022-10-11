六四32｜鄒幸彤就煽惑參與集結罪成提上訴　辯方：籲他人去維園非單一合理推論

前支聯會副主席鄒幸彤，涉嫌在2021年、即發生六四事件32年發表相關文章，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，早前經審訊後裁定罪成，判監15個月，其中10個月與另案分期執行，她不服定罪及刑罰提出上訴，今日(11日)於高等法院開庭處理。上訴方表示，被告的文章並無呼籲他人去維園，反而是呼籲他人在不同地方點起燭光悼念，所以指鄒幸彤的文章是煽惑他人到維園參與集會，並非唯一合理推論。法官聽罷陳詞後，將案押後裁決，預計會在聖誕假期前宣布結果。

上訴人鄒幸彤今日由資深大律師彭耀鴻代表。上訴方指，他們有權挑戰警務處長的權力，控方要證明警務處長的決定為合理，稱警方亦有積極責任確保遊行集會可順利舉行，而且即使警方最終不批准支聯會進行集結，但亦不代表市民不可自行到維園。

律政司： 文章 唯一合理推論屬呼籲維園集結

上訴方又指，鄒幸彤的文章並無呼籲他人去維園，反而可理解為呼籲他人到不同地方、甚至在家中點起燭光，而且她的貼文的留言中，有不少人提及「流水」、不同地方燃點蠟燭等，認為基於疑點利益歸於被告，原審裁判官指被告文章是煽惑他人到維園參與集會，並非唯一合理推論。

作為控方的律政司一方回應指，從鄒幸彤的文章上文下理中，唯一的合理推論是呼籲他人到維園進行非法集結，又指若集會成功進行，預計將有4萬人參與，由於當時未有「安心出行」，屆時將難以追蹤病毒。