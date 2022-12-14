六四32｜鄒幸彤涉煽惑他人參與集結上訴得直撤罪　官：控方未能確立集會禁令合法性 (更新)

【15:55更新】前支聯會副主席鄒幸彤，涉嫌在2021年、即發生六四事件32年在社交媒體及報章上發表關於六四的文章，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，早前經審訊後裁定罪成，判監15個月，其中10個月與另案分期執行。她不服定罪及刑罰提出上訴，高院法官張慧玲今日(14日)裁定她上訴得直，撤銷原有定罪及刑期。控方隨即提出上訴。

上訴方早前指，即使警方最終不批准支聯會進行六四集結，亦不代表市民不可自行到維園，警方應尋求方法使集結可行，而非一刀切拒絕，故鄒幸彤是有權挑戰警方決定，而且鄒幸彤的文章並無呼籲他人去維園，反而可理解為呼籲他人到不同地方、甚至在家中點起燭光；至於控方的律政司一方回應指，從鄒幸彤的文章上文下理中，唯一的合理推論是呼籲他人到維園進行非法集結，又指若集會成功進行，預計將有4萬人參與，由於當時未有「安心出行」，屆時將難以追蹤病毒。

官：警欠考慮履行容許便利集會責任

法官張慧玲在裁決中指，當時警方以公共衛生為由，對集會發出禁止令，但根據公安條例，警方須採取適當措施，便利集會和平舉行，儘管組織團體曾表示，願意遵守任何要求，但警方沒有履行在可行情況下，容許及便利集會的主動責任，以及沒有主動考慮限制入場時段、人數等條件，上訴委員會亦沒有考慮其他措施或條件的可能性，因此未能確立禁止令的合法性，所以即使鄒幸彤的文章是呼籲他人到維園集會，亦不屬違法，裁定她罪名不成立，撤銷定罪及刑期。