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2023-11-22 18:47:00

六四32｜鄒幸彤集結案獲撤罪　律政司上訴終院將擇日裁決

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六四32｜鄒幸彤集結案獲撤罪，律政司上訴終院將擇日裁決。(資料圖片)

六四32｜鄒幸彤集結案獲撤罪，律政司上訴終院將擇日裁決。(資料圖片)

2021年的六四維園悼念集會，當時警方以防疫為由反對進行，惟時任支聯會副主席鄒幸彤，被指在社交媒體及報章發文，呼籲市民參與集會，經審訊後被裁定煽惑集結罪成，判囚15個月。律政司其後不服裁決並提出上訴，終審法院聽完陳詞後將押後擇日裁決。

控方：不可挑戰警方禁令合法性

代表律政司的副刑事檢控專員、資深大律師譚耀豪周二（22日）表示，被告在刑事審訊中，不可挑戰警方禁令合法性，指僅可以提出司法覆核，由具經驗的高院處理。譚耀豪形容，警方本身已在「高度約束」情況下禁止集會舉行，而且集會禁令可受司法覆核，考慮到國家安全、公眾秩序風險，不應給予社會、公眾錯誤有印象，以為能無視警方禁令破壞法律及社會秩序。

辯方：集會禁令無效即有關集會不違法

至於代表鄒幸彤的資深大律師彭耀鴻則反駁，表示當時警方可提出各項附加條件，如限制集會人數以遏止疫情，但未有提出更多方法就認為集會不應舉行，是沒有盡力向主辦方提供協助。彭耀鴻又指，若當局發出的集會禁令無效，有關集會便不違法，他認為禁令屬涉案控罪要素，並引外國案例指，因此禁令的相稱性屬合理辯解。

終審法院常任法官林文瀚關注，被告被捕後，是否仍可以提司法覆核挑戰行政當局就集會的決定。彭耀鴻稱，被告被捕後仍有資格就禁令提司法覆核。

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押後頒布書面裁決

五位法官聽完雙方陳詞後，決定押後頒布書面裁決；因支聯會煽動顛覆等案正在還押的鄒幸彤，早上被押解到庭，散庭時她有向親友揮手，期間亦有抄寫筆記。

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