六四33｜警下午銅鑼灣加強戒備　有持花市民及記者遭截查 (更新)

今日是「六四事件」33周年，大批穿著防刺背心的警員在銅鑼灣一帶戒備。

【16:00更新】今日是「六四事件」33周年，康文署繼去年之後，今年連續第二年關閉維園部分範圍，在下午銅鑼灣，警方加強警力巡邏。在崇光百貨對出，大批著上防刺背心的警員及藍帽子在場戒備，亦有便衣警員駐守，附近街道停泊多架衝鋒車，並封鎖記利佐治街部分範圍，實施人流管制。

據悉，有市民攜帶花束到銅鑼灣，遭警方截停搜身，他之後將花束收起，被警員帶往港鐵站離開。有身穿黑色衣服的攝影記者被警員查證件，亦有網媒記者在現場拍攝，遭到警方截查兩次。他表示早前遺失記者證，故向警方出示電子版本，不理解警方為何截查兩次。

而在今早，大批穿著防刺背心的警員在維園不同角落戒備，又出動警犬協助巡邏，每個出入口都用鐵馬圍封。在鄰近天后，維園泳池旁的停車場，停泊10多部警車戒備。至於維園未有封鎖範圍，繼續有市民前來做晨運或跑步，惟由於今早下雨，前來做運動的市民不多。

康文署連續兩年關閉維園

康文署繼去年之後，今年連續於6月4日關閉維園部分範圍，表示是防止有人進行未經批准集會，影響公共安全及公共秩序，以及避免因群眾聚集而引致的病毒傳播風險。

警方表示，留意到近日網上有人不斷散播信息，意圖煽動他人在6月4日在維園和銅鑼灣一帶參與未經批准集結，指會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕，呼籲市民切勿以身試法。