六四33｜警指網上有人鼓吹及煽動到維園 呼籲市民不要參與未經批准集結

今年是「六四事件」33周年，警方港島總區高級警司(行動)廖珈奇表示，警方根據情報留意到近日有人透過不同途徑，包括互聯網及社交媒體，宣傳及鼓吹他人在6月4日到銅鑼灣維園一帶參與未經批准集結，他呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結。他又指，警方至今未收到任何公眾集會舉行通知，亦會留意有否激進份子作出類似恐怖襲擊的行為。

警方去年基於疫情禁止舉行六四集會

廖珈奇稱，因應過往多年六四有大量人群聚集，去年警方基於疫情禁止舉行，但仍有市民嘗試挑戰法律底線甚至以身試法，警方對有相關宣傳及鼓動十分關注，又指根據《公安條例》，任何人無合法權限及合理辯解參與未經批准集結，一經定罪最高可監禁5年。廖珈奇補充，即使市民是自己一個人，與其他人身處同一地方，而大家有共同目的表達訴求，都算是參與未經批准集結，一經定罪最高可判監5年。

廖珈奇又指，根據法庭判例，參與未經批准集結，有否使用武力並不是考慮因素，而法庭就2020年6月4日一宗案件，被告人被判監4個月至10個月不等。他解釋，集結即使自己一個，身邊或其他人身處其他地方，有共同目的表達一些訴求，已成為參與未經集結一分子，又指集結並非局限於一個地方，若產生破壞社會安寧情況，集結會演變成非法集結。