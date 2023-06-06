六四34｜記協就麥燕庭被查發聲明　警批嚴重失實促撤回

過去的周日(4日)是六四事件34周年，警方當日在銅鑼灣帶走記協前主席麥燕庭，其後記協發聲明指，警方並無解釋帶走麥燕庭因由，嚴重阻礙傳媒工作。警方在深夜出稿回應，指記協聲明的內容嚴重失實，令警隊形象受損，對此表達不滿及強烈譴責，要求記協立即撤回有關聲明。

警方回覆記協主席陳朗昇，指警員周日正在近日接連發生「在公眾地方擾亂秩序」及「作出具煽動意圖的作為」等地區執行任務，強調警方執法行動與被截查人士的背景無關，聲稱無針對記者及沒阻礙傳媒採訪，惟記者與其他市民一樣，並沒有免被依法截停搜查的特權。

警：麥沒戴記者 記協：麥岀示記者證

警方聲明指，麥燕庭被警員截停時，沒有佩戴記者證，亦沒有明顯採訪行為，期間警察傳媒聯絡隊人員全力協調，希望協助麥燕庭盡快完成既定程序，但在警員多次勸喻及警告下，仍得不到麥燕庭的合作，對正常的警務工作構成嚴重阻礙，警員唯有把她帶返警署，讓事件得到適切的跟進及處理，警方對麥燕庭的反應表示遺憾，指若她當時願意配合在場警員依法執行職務，相信事件不會有如此的發展。

至於記協聲明指，麥燕庭周日下午6時許於銅鑼灣採訪期間被警方截查，期間有向警員岀示記者證，並向警方說明正進行採訪工作，查詢截查原因並要求見傳媒聯絡組，有關人員指麥燕庭到帳篷進行循例搜查，並解釋完成後即可放行。記協指，麥燕庭跟從警員指示到封鎖線內後未被搜查，反被帶上警車，期間她要求警員解釋原因並表達不願上車。警員回覆稱若不服從，則以阻差辦公為由將她拘捕。她其後跟從指示上車，被送往灣仔警署扣留至晚上11時才獲釋，期間未有簽署任何文件，亦未獲告知被控告任何罪行。