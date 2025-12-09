六度參選 終成票后 方國珊：17年磨一劍 冀助災民復常

立法會選舉結果昨日出爐，有8名新人經地區直選晉身議會，其中曾五戰五敗的專業動力方國珊，今次第六度參選不單成功當選晉身立法會，更取得逾5.8萬票，成為今屆直選「票后」。她形容，在地區工作是「17年磨一劍」，是累積才有成績，稱未來工作是任重道遠；又指進入議會將致力改革樓宇維修制度等。
方國珊今次第六度出戰，參與新界東南地區直選，最終合共取得58,828票，成為直選票后。同區另一名獲勝者是民建聯葉傲冬，取得26,250票。
打擊圍標改革樓宇維修制度
方國珊表示，自己能夠高票當選，是過去17年在擔任區議員時切實服務市民；又指不會因為晉身立法會忘記初心。本身是消防安全工程師的她稱，進入議會後會協助宏福苑大火的災民重建家園和社會復常；亦會致力打擊圍標和改革樓宇維修制度，做好消防安全工作。
她又認為，要加強教育業主立案法團對樓宇維修的認識，並提議政府資助法團聘用第三方顧問，在樓宇維修過程中監察中標機構，及時糾正問題。
本身是區議員和工程師、被暱稱為「哪叱」的方國珊，經歷亦頗為傳奇，早年藝員出身，並在1986年亞洲電視的電視劇《哪吒》中飾演哪叱一角為人所熟悉。息影後，她赴美讀書，其後取得專業工程師資格；並於2004年開始從政，2010年創立「專業動力」。自2008年起，方國珊開始參選立法會，惜五戰五敗；於2021年立法會選舉，她出於家庭原因無參選，轉派智庫的社工林素蔚競選新界東南選區。最終林素蔚成功當選，林早前已宣布加入新民黨。
方國珊表示，當選後最想感謝在疫情期間離世的父母，指兩老對她晉身議員抱很大期望，對父母未能證見感到可惜。