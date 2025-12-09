六度參選 終成票后 方國珊：17年磨一劍 冀助災民復常

立法會選舉結果昨日出爐，有8名新人經地區直選晉身議會，其中曾五戰五敗的專業動力方國珊，今次第六度參選不單成功當選晉身立法會，更取得逾5.8萬票，成為今屆直選「票后」。她形容，在地區工作是「17年磨一劍」，是累積才有成績，稱未來工作是任重道遠；又指進入議會將致力改革樓宇維修制度等。

方國珊今次第六度出戰，參與新界東南地區直選，最終合共取得58,828票，成為直選票后。同區另一名獲勝者是民建聯葉傲冬，取得26,250票。

打擊圍標改革樓宇維修制度

方國珊表示，自己能夠高票當選，是過去17年在擔任區議員時切實服務市民；又指不會因為晉身立法會忘記初心。本身是消防安全工程師的她稱，進入議會後會協助宏福苑大火的災民重建家園和社會復常；亦會致力打擊圍標和改革樓宇維修制度，做好消防安全工作。