六成人反對擴大輸入外勞 工權聯委︰已影響本地勞工就業及收入減少

政府放寬外勞輸入政策，工聯會權益委員會指，對本地勞工就業影響漸現。上月向訪問3288名會員結果顯示，零售、飲食及建造業的失業狀態比例較高，分別為 20.2%、19.4% 和16.2%；總體有近三成受訪者反映收入出現不同程度的減少。在外勞及人才政策的影響下，近五成受訪者對就業前景表示擔憂。
71.7%人指外勞壓低本地工資薪酬
60.2%受訪者表示不認同或十分不認同政府透過擴大輸入外勞來補充勞動力，原因正是因為「減少本地工人就業機會」（84.3%）和「外勞壓低本地工資薪酬」（71.7%）。受訪者普遍認為，改善薪酬待遇（76.8%）、改善行業工作條件（57.9%）和落實家庭友善措施（51.2%）有助促進就業，工會認為改善薪酬福利待遇和工作條件有助吸引潛在勞動力
建造業總工會理事長周思傑表示，自去年私人工程量顯著減少，剩餘的工程預計在年底或明年初完工，且沒有新項目接替，釘板、紮鐵和混凝土灌漿等工種受影響最深。他指總工會已接獲求助，工人反映開工不足，如被要求休息一個月放無薪假，若政府繼續大量引入外勞，就業前景更加困難。
黃國︰改善薪酬待遇有助吸引勞動力
工聯會副理事長兼立法會議員黃國指，望政府檢討並調整外勞輸入政策，凍結相關計劃。他又建議政府對失業嚴重行業作把關，提高薪酬、改善工作環境，應該採取更多措施來吸引就業。他指出，香港仍有龐大的勞動力，例如鼓勵婦女參加工作，可以考慮為她們創造一些合適的職位，如提供彈性上班的選擇，讓她們在照顧小朋友後能夠順利工作，增加勞動力。