六成人反對擴大輸入外勞 工權聯委︰已影響本地勞工就業及收入減少

政府放寬外勞輸入政策，工聯會權益委員會指，對本地勞工就業影響漸現。上月向訪問3288名會員結果顯示，零售、飲食及建造業的失業狀態比例較高，分別為 20.2%、19.4% 和16.2%；總體有近三成受訪者反映收入出現不同程度的減少。在外勞及人才政策的影響下，近五成受訪者對就業前景表示擔憂。

71.7%人指 外勞壓低本地工資薪酬

60.2%受訪者表示不認同或十分不認同政府透過擴大輸入外勞來補充勞動力，原因正是因為「減少本地工人就業機會」（84.3%）和「外勞壓低本地工資薪酬」（71.7%）。受訪者普遍認為，改善薪酬待遇（76.8%）、改善行業工作條件（57.9%）和落實家庭友善措施（51.2%）有助促進就業，工會認為改善薪酬福利待遇和工作條件有助吸引潛在勞動力