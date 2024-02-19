六成人憂日本排核廢水或損健康 25.7%減訪日及少用日貨

日本去年8月起向太平洋排放福島核廢水，港府隨即啟動進口管制措施，禁止進口福島等10個都或縣的食品，但部分消費者或多或少仍對日本食物安全有疑慮。調查發現，60.4%人認為排放核廢水會對個人健康造成負面影響，但僅25.7%會減少去日本旅遊的次數或購買來自日本的生活用品。城大指，政府應保持常態化監測，以便及時預警可能的健康風險，幫助市民做出明智的風險決策。
城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧教授與其研究團隊於去年10至12月期間，訪問1,418名年齡超過20歲的港人，60.4%人認為福島核電廠排放核廢水會對個人健康造成負面影響，增加疾病感染機率。
市民對核污水排放的健康風險認知度，會因應性別及年齡而不同，女性(64.3%)對相關潛在健康風險認知度較男性(55.5%)高。50歲或以上受訪者(65.5%)亦較20至29歲(51.7%)高。在50歲以上的受訪者，分別有62.7%及32.2%人傾向避免食用福島地區食品和到日本旅遊，亦有26.5%人避免用來自日本的生活用品；20至29歲的群組，則只有38.1%人會避免食用福島產品，僅10.2%會避免買及用來自日本的生活用品，更有76.9%人表明不會減少到日本旅遊。
對政府啟動進口管制措施，56.4%表示支持；74.3%支持政府實施輻射監測措施。受訪者認為相較於限制進口，對日本進口食品作全面輻射水平測試、公布日本進口食品樣本的輻射檢測結果、監測本港水域的環境輻射水平，及本地漁產品的輻射水平等措施更為有效。
黃懿慧指，結果反映香港市民會平衡不同風險行為，認為除福島地區外，日本其他地區的風險程度相對較低。受訪者認為日常化的輻射檢測並及時公布數據能更有效應對相關風險，亦反映市民對科學數據的尊重。城大建議政府應保持常態化監測，確保監測數據的透明度，以便及時預警可能的健康風險。同時應加強公眾教育，提高市民對輻射風險的認知，並提供準確的科學資訊，以幫助市民做出明智的風險決策。