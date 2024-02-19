六成人憂日本排核廢水或損健康 25.7%減訪日及少用日貨

日本去年8月起向太平洋排放福島核廢水，港府隨即啟動進口管制措施，禁止進口福島等10個都或縣的食品，但部分消費者或多或少仍對日本食物安全有疑慮。調查發現，60.4%人認為排放核廢水會對個人健康造成負面影響，但僅25.7%會減少去日本旅遊的次數或購買來自日本的生活用品。城大指，政府應保持常態化監測，以便及時預警可能的健康風險，幫助市民做出明智的風險決策。

城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧教授與其研究團隊於去年10至12月期間，訪問1,418名年齡超過20歲的港人，60.4%人認為福島核電廠排放核廢水會對個人健康造成負面影響，增加疾病感染機率。