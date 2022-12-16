六成人料聖誕消費較去年增 35%女士不想收偶像周邊產品禮物

疫情三年，近日政府放寬防疫措施，消費心情多少較之前轉好，下周六便是平安夜，不少人或忙於選購禮物予摯愛。有機構調查發現，約六成受訪者表示，預期今年聖誕消費較去年增加，最多男士最想收到電子產品作禮物，女士則想要珠寶首飾。雖然男團MIRROR周邊產品均被fans搜羅珍藏，但35%受訪女士指最不想收到的聖誕禮物是偶像周邊產品，另7%女士想收到演唱會飛。

香港多區有聖誕燈飾及布置，情侶花點心思可享受免費又特別的聖誕行程。

交友約會公司HK Romance Dating Limited於11至12月訪問224名女士和309名男士，63%男士及57%女士預期聖誕消費較去年增加。當中28%男士料增加20%支出，33%女士估計升10%。近三成人指疫情影響外遊，會留港消費。42%男性及47%女士表示預計聖誕會花1,001至3,000元。

問及聖誕節會向心儀對象送贈甚麼禮物，23%男士計劃送珠寶首飾，而送電子產品則有16%，沒有計劃送禮物則佔15%。女性方面，31%選擇電子產品，29%無計劃送禮物。但另一半最想及最不想收到甚麼聖誕禮物？男士首三位最想收到的包括電子產品(32%)、手錶(19%)，以及車(11%)。最不想收到的是花，佔26%，其次NFT產品(23%)，珠寶首飾和公仔/玩具/模型各有10%。

最多女士想要珠寶首飾，佔26%，其次為電子產品(17%)和海外旅遊套票(13%)。最多女士不想收偶像周邊產品作為聖誕禮物(佔35%)，其次是有20%不愛公仔/玩具/模型。但亦有7%女士想收到演唱會票作為聖誕禮物。

負責調查公司指，送禮物前必先要了解清楚對方的喜好以及平時會用哪一些產品，再根據這些準則揀選禮物；情侶想過浪漫的聖誕節，又擔心出外消費高昂，可花點心思計劃一些免費又特別的聖誕行程，例如到西九文化區公園散步、去聖誕市集或展覽或者看聖誕燈飾，同樣也可以過得便宜又浪漫。