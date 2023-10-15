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2023-10-15 15:52:54

六成半人願意用AED拯救生命 僅4.73分有信心使用 紅十字會︰應加強認識

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香港紅十字會今日舉行「世界救心日活動」，增加參加者對AED的認識及使用信心。

香港紅十字會今日舉行「世界救心日活動」，增加參加者對AED的認識及使用信心。

每年10月16日的「世界救心日」，香港紅十字會早前委託香港中文大學傳播與民意調查中心進行「公眾對AED(自動體外心臟去纖維性顫動器)的認識和態度調查2023」調查，結果顯示，67.1%受訪者同意如果有人需要協助，就算不認識傷病者，都會嘗試使用AED為其進行急救。亦只有兩成受訪者能夠正確地指出當傷病者仍有意識時，不應該使用AED。以十分滿分表示有信心用AED的信心，平均值只有4.73分。對於如何提升香港市民在緊急情況下使用 AED 的信心，53.4受訪者認為最需要推行的措施「將 AED 教育加入學校常規課程」。 7 月 19 至 8 月 11 日期間訪問了 1,001 名受訪者。53.8%受訪者表示有見過或聽過 AED 這個詞語，只有兩成(21.1%)受訪者能夠正確地指出當傷病者仍有意識時，不應該使用AED。七成半(74.8%)受訪者選擇了其他錯誤的答案：「傷病者大量出血」(55.6%)、「傷病者無呼吸」(12.8%)、「傷病者無脈搏」(6.4%)。少數(4.1%)受訪者表示不知道。
 

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50.7%人認知「在緊急情況下，任何人，包括未接受訓練的人，都可以使用 AED」。但問及 AED 被啟動後首先進行的步驟，48%受訪者正確地指出當啟動AED 後，AED 首先會「指示施救者為患者貼上電極片」。也有46.4%受訪者選擇了其他錯誤的答案：「進行自動心律分析」(19.2%)、「致電附近最近的醫院」(16.6%)和「進行電擊」(10.5%)。5.7%受訪者表示不知道正確答案。67.1%頗同意及非常同意「如果有人需要協助，就算你不認識傷病者，你都會嘗試使用 AED 為其進行急救」。

57.3%擔心不正確用 AED會傷病者或自己

但受訪者最憂慮「你會擔心自己不正確使用 AED 而傷害到傷病者或自己」（57.3%）及「你會擔心使用 AED 進行急救會令自己冒上法律風險」（42.4%）。

紅十字會辦世界救心日活動參加者對AED的認識及使用信心

香港紅十字會今日舉行「世界救心日活動」，以「敢做CPR+AED，發揮旁觀者力量」為主題，透過自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）使用示範、嘉賓分享、攤位遊戲、工作坊及展覽等環節，增加參加者對AED的認識及使用信心，鼓勵公眾在有需要時敢於伸出援手。

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