六成基層學生無參加暑期活動，因家庭經濟難負擔。

社區組織協會暑假訪問225名6至18歲以下家庭收入低於貧窮線的基層兒童。問及暑期最主要活動安排，五成指返內地，四成更只能留在家中。但受訪兒童表示普遍希望暑假可以參加包括足球、游泳、籃球、羽毛球、跳繩等體育運動(51.6%)及語文學習(51.6%)等活動。

社區組織協會調查發現，六成受訪基層學生沒有參加暑期活動，近九成三指因家庭難以負擔，建議增加資助或津貼。

57.5%受訪兒童過去一年不曾報名參加青少年綜合服務中心

本港有不少青少年綜合中心，部亦會舉辦青年及兒童活動，57.5%受訪兒童過去一年不曾報名參加青少年綜合服務中心，或青年及兒童中心的活動、62.2%沒有嘗試報名相關中心的暑期活動。68.3%綜合青少年服務中心沒有特別舉辦針對貧窮兒童或青少年的活動、逾八成半兒童及青年中心亦沒有特別為清貧兒童舉辦活動。

社協促訂立清貧學生活動收費減免機制

社協指，相關中心收費普遍較高的活動為: 舞蹈班、語文學習班、科技應用班，以及體育活動。48.2%綜合青少年中心平均每堂收介乎100元以下，72.7%兒童及青年中心每堂收費是51元至100 元，課程約提供 5至8堂。社協建議訂立清貧學生活動收費減免機制，讓基層或貧窮學生可以參加課餘或暑期活動，體現多元學習的機會。