六成學童曾遭遇網上性誘識 3.7%見面時有性接觸 警方︰不容忽視

性罪行對受害人帶來難以磨滅的影響，對於兒童受害人，更有可能造成永久的創傷。警務處的研究發現，超過六成受訪學生曾遭遇「網上性誘識」，包括收到色情訊息、被要求提供裸露照片，甚至被誘約見面後遭性侵；3.7%稱曾在見面時發生性接觸。警務處長蕭澤頤指，「網上性誘識」威脅不容忽視，呼籲家長及教育持份者攜手合作，為下一代締造更安全的成長環境。 警務處於去年2月至11月期間，在10間香港本地中學訪問了2,018名12至16歲中學生，共獲得1,950份有效答案，結果於昨日舉行「保護兒童漫畫畫系列發布儀式」暨「應對網上性誘識：識別與預防」跨專業研討會時發表。調查發現，只有38%受訪學生表示未曾遭遇「網上性誘識」，另62%曾遭遇誘騙者不同程度的接觸；當中有1.5%，即29個人與誘騙者出現嚴重程度的接觸，為高風險群組。

在受訪學生中，有8.7%表示曾收到成年人向其發送有關性的照片或影片；3.3%則表示曾發送涉及自己性內容的照片或影片；7.9%曾與網絡認識的成年人見面；甚至有3.7%稱曾在見面時發生性接觸，當中更有性接觸6次或以上。 研究亦顯示，當兒童使用社交媒體的年齡愈小、時間愈多及帳戶愈多，均會顯著增加其受到「網上性誘識」的風險。在高風險群組的受訪學生中，6歲或以下開始使用社交媒體，比16至18歲高出2.21倍；惟結果亦顯示，10至12歲開始使用社交媒體人士只有7%，比13至15歲(10%)及16至18歲(14%)均更低。警察臨床心理學家馮浩堅指，對於10至12歲是否為最適合教導兒童使用社交媒體的年齡，仍有待調查。另一方面，雖然在低風險群組中，女性風險比男性高出1.457倍，但在高風險群組中男性比率卻比女性高，顯示男生雖然會比女生少一點被誘騙的機會，卻可能有更弱的自我保護意識。所以在性教育上，不論男女也不容忽視。

網絡兒童性誘識比想像中普遍，蕭澤頤指出，警方去年錄得1,359宗侵害兒童性罪行案件，其中94宗涉及網上元素；而今年首兩個月已錄得10宗「兒童網上性誘識」案件，包括兩宗強姦案，受害人年僅12歲，顯示「網上性誘識」的嚴重性及上升趨勢均令人憂慮。學校、家長及學生須共同配合，以教育、監管和信任為三大關鍵，全方位打造更安全的網絡環境。他亦認為教育兒童安全上網與其他防罪工作一樣，須「從小做、持續做、一起做」，呼籲家長及教育持份者繼續攜手合作，培養孩子勇於拒絕危險的能力。

個案青年指互傳裸照交友屬正常 前線資深社工朱香雄在研討會上透過影片分享真實案例，有個案青年表示自己會在網絡上以噓寒問暖、投其所好吸引女性，一開始會很正經，在熟絡以後再開始測試對方底線。當發現對方不抗拒就會說話愈來愈大膽，直接表現出對對方身體好奇，並要求提供身體照片，如腿或胸部，更直言過去大部分女生均答應發送照片，「出來結識朋友，談到一定程度後一定會想發生性行為。如果連性感照片都不傳，關係很難發展下去」。朱香雄指出，部分青年在現實中或對性話題表現保守，但在網絡上卻可以很開放；加上在現實中缺乏愛，即使知道網絡充滿危機仍會選擇投身其中。父母若想要避免子女受騙，應主動與其溝通網絡安全問題，鼓勵子女分享在網上所遇到感不適或疑惑的事情。