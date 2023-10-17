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本地
2023-10-17 04:30:55
日報

六成港公司明年擬加薪 平均4.1% 學會︰僱主多管齊下挽人才

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加薪

六成公司已決定明年加薪。(資料圖片)

臨近年尾，僱員最關心今年有沒有人工加。有調查發現，今年本港僱員平均加薪幅度3.8%，扣除通脹實際加薪2%，展望明年，平均亦加4.1%，而大灣區機構今年及明年有逾5%加幅。調查機構指，3.8%加幅是相對保守及溫和，反映本港營商氣氛趨向保守及謹慎，認為除加人工外，近年僱員著重工作與生活平衡，僱主可多管齊下挽留人才。

香港人力資源管理學會今年首九月訪問了209間本港公司，涵蓋12個行業、共逾13萬名全職僱員。今年平均加薪3.8%，扣除通脹，實際加2%。按職級計，中層僱員上調幅度最高，達3.9%，而高級僱員加3.8%。加薪幅度決定因素，「業績表現」續位列首位，「僱員個人表現」則較去年上升一位，緊隨其後。41.8%表示於調查期間設有固定花紅制度平均派發1.04個月月薪，稍低於去年調查錄得的1.09個月。非固定花紅數據的受訪機構中，六成六僱員發花紅，平均金額為1.3個月月薪。展望明年，有62%香港機構表示明年會加薪，平均加薪幅度4.1%，另有4%機構預期會凍薪。

學會會長孔于人指，3.8%加幅是相對保守及溫和，及另有三成機構未決定薪酬調整。他認為，受環球經濟影響下，本港營商氣氛趨向保守及謹慎，但本港人才荒情況仍然嚴重，為有效吸引和留住人才，僱主需要採用多管齊下的方法，包括混合工作模式、彈性工作時間、健康活動、關愛文化和良好辦公環境等。

大灣區僱員明年平均加5.4%

調查亦訪問384間大灣區城市的公司，涉15.5萬名僱員。大灣區僱員今年平均加薪幅度為5.5%，提供不同獎勵，而企業最常用「年終獎」獎勵，其次「績效獎金」及「項目獎金」，去年底年終獎金額平均為1.8個月基本薪酬，30%中層管理人員(銷售)的年終獎為基本薪酬的4倍或以上。另外，28%機構於明年為僱員加薪，平均加薪幅度為5.4%。另4%預期凍薪，餘下68%機構未決定來年會否調整薪酬。

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