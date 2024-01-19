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2024-01-19 04:30:51
日報

六成稱懂分辨資訊真偽 22.6%青少年同意有圖有真相

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青協 媒體資訊教育

青協倡加強推廣媒體資訊教育，及為教育工作者增加相關的支援及培訓。

網絡世界虛假資訊泛濫，「有圖有真相」亦非絕對，並要提防三人成虎的陷阱。青年協會研究發現，雖然六成受訪青少年認為自己「具備事實查核的技巧」及「懂得分辨資訊的真偽」，但分別有近兩成人相信「愈刺激情緒的新聞標題愈可靠」及「點擊率愈高的資訊愈可信」，青協建議加強推廣媒體資訊教育，提升網絡安全意識。

青協「全健空間」與香港浸會大學傳理學院邀請「Project MAIL媒體及人工智能素養拓展計劃」的服務對象填寫問卷，成功收回1,638份有效問卷，受訪對象為中一至中三學生；同時亦深入訪問了11名中學教師及55名中一至中二學生。

45.6%學生同意網絡欺凌在社交媒體上很普遍，但亦有近三成人認為網絡公審達致伸張正義，22.6%認為「有圖有真相」，不同意者有三成三，另四成多抱「一半一半」態度。出現虛假資訊對社會有不良影響，仍有5%人不同意，兩成半「一半一半」態度。

30.1%認為「玩變臉Apps沒有風險」

人工智能(AI)漸普及，50.6%認為自己具備應用AI的知識和技能；同意AI的影響有好有壞，例如擔心AI會取替人類擔任某些職業(60.1%)，以及被利用進行內容審查及侵犯私隱(55.4%)。31.3%不同意「玩變臉Apps沒有風險」，但亦有30.1%同意無風險，純娛樂。

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香港青年協會督導主任余艷芳表示，近年元宇宙、AI等新興科技受到社會關注，惟潛藏危機，如使用AI生成圖文可降低時間及人力成本，但也加速虛假資訊傳播；ChatGPT被用來搜集資料及撰寫功課，引發學習問題；還有加密貨幣帶來投資風險等，青少年面對的網絡風險及爭議有增無減。青協建議加強推廣媒體資訊教育，並且為教育工作者增加相關的支援及培訓，提升網絡安全意識。

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