六成稱懂分辨資訊真偽 22.6%青少年同意有圖有真相

網絡世界虛假資訊泛濫，「有圖有真相」亦非絕對，並要提防三人成虎的陷阱。青年協會研究發現，雖然六成受訪青少年認為自己「具備事實查核的技巧」及「懂得分辨資訊的真偽」，但分別有近兩成人相信「愈刺激情緒的新聞標題愈可靠」及「點擊率愈高的資訊愈可信」，青協建議加強推廣媒體資訊教育，提升網絡安全意識。

青協「全健空間」與香港浸會大學傳理學院邀請「Project MAIL媒體及人工智能素養拓展計劃」的服務對象填寫問卷，成功收回1,638份有效問卷，受訪對象為中一至中三學生；同時亦深入訪問了11名中學教師及55名中一至中二學生。