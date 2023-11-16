熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-16 04:31:57
日報

六成花生醬樣本檢出黃曲霉毒素 消委會︰可損肝功能

分享：
花生醬

六成花生醬樣本檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素。(陳奕釗攝)

方包作早餐難免有點單調，果醬、花生醬便是好拍檔。消委會測試20款花生醬樣本，六成檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中2款的黃曲霉毒素B1含量更超出歐盟標準。另外，測試發現花生醬含有益的不飽和脂肪酸，但九成半樣本均屬於「高脂」食物，長期過量攝入會致肥，並增加患心血管病風險。消委會提醒市民，宜留意食用分量，少食多滋味。

Ad Block

消委會為10款粗粒和10款幼滑花生醬測試，以了解產品中反式脂肪酸與不飽和脂肪酸等含量，亦測試包括黃曲霉毒素(B1、B2、G1及G2四類)、重金屬鎘、塑化劑等含量。3款樣本獲得最高的4.5分，售價介乎每100克9.5至19.7元，而1款僅得2分，每100克售20.3元，顯示售價與產品質素無直接關係。

測試結果亦發現，12款樣本檢出黃曲霉毒素，介乎每公斤0.23至4.94微克，全部均無超出香港規例上限。但2款樣本即「新竹福源Fuyuan」和「优味YOWE」的樣本黃曲霉毒素內B1檢出量，分別有4.27微克和2.01微克，超出歐盟訂定2微克上限。而「新竹福源Fuyuan」的黃曲霉毒素總含量4.94微克，同樣超出歐盟4微克上限。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威指出，攝入黃曲霉毒素可致中毒，並導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症，甚至死亡。

除「Topvalu Bestprice Peanut Cream」外，所有樣本均屬「高脂」每100克，以最高脂樣本計算，進食2湯匙(32克)相當於攝入約16.9克脂肪，佔成人26%建議每天攝取量。另有部分樣本營養標籤標示值不準確，消委會已將相關樣本資料轉交食安中心跟進。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受