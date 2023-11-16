六成花生醬樣本檢出黃曲霉毒素 消委會︰可損肝功能

方包作早餐難免有點單調，果醬、花生醬便是好拍檔。消委會測試20款花生醬樣本，六成檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中2款的黃曲霉毒素B1含量更超出歐盟標準。另外，測試發現花生醬含有益的不飽和脂肪酸，但九成半樣本均屬於「高脂」食物，長期過量攝入會致肥，並增加患心血管病風險。消委會提醒市民，宜留意食用分量，少食多滋味。

消委會為10款粗粒和10款幼滑花生醬測試，以了解產品中反式脂肪酸與不飽和脂肪酸等含量，亦測試包括黃曲霉毒素(B1、B2、G1及G2四類)、重金屬鎘、塑化劑等含量。3款樣本獲得最高的4.5分，售價介乎每100克9.5至19.7元，而1款僅得2分，每100克售20.3元，顯示售價與產品質素無直接關係。

測試結果亦發現，12款樣本檢出黃曲霉毒素，介乎每公斤0.23至4.94微克，全部均無超出香港規例上限。但2款樣本即「新竹福源Fuyuan」和「优味YOWE」的樣本黃曲霉毒素內B1檢出量，分別有4.27微克和2.01微克，超出歐盟訂定2微克上限。而「新竹福源Fuyuan」的黃曲霉毒素總含量4.94微克，同樣超出歐盟4微克上限。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威指出，攝入黃曲霉毒素可致中毒，並導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症，甚至死亡。

除「Topvalu Bestprice Peanut Cream」外，所有樣本均屬「高脂」每100克，以最高脂樣本計算，進食2湯匙(32克)相當於攝入約16.9克脂肪，佔成人26%建議每天攝取量。另有部分樣本營養標籤標示值不準確，消委會已將相關樣本資料轉交食安中心跟進。