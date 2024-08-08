六旬兒觀塘家中疑暈倒失救亡 八旬母乏人照顧同殁

觀塘發生雙屍案。一名業主與租客失聯多日，昨到觀塘瑞和街長安大樓的物業了解時因無人應門，擔心租客有意外，於是報案。警方及救護員到場發現一男一女昏迷單位內，其後證實二人均已不治。消息指，兩人為母子關係，母親日常起居須由兒子照顧，或因兒子意外暈倒後失救，母親則乏人照顧下死亡。
現場為瑞和街78號長安大樓一單位，警方於昨午5時24分接報指，業主與租客失聯多日，登門了解卻無人應門，單位內又似傳出異味，擔心有意外於是報警。警方、消防及救護人員趕至，破門入屋，發現女子躺在睡房床上昏迷，男子則倒卧在大門附近，其後證實均已死亡。
兩名事主為母子關係，分別82歲姓陸母親及60歲姓董兒子。消息指，陸有病患須長期臥床，日常生活由任職保安的兒子照料，疑兒子意外暈倒失救死亡，母親則因乏人照顧而死。
據指，單位業主本月2日聯絡陸婦表示會上門收租，惟多次聯絡均無人接聽，至昨日上門了解，揭發事件。消息指，母子二人無明顯傷痕，現場亦無遺書，警方正調查兩人的死因。
照顧者出問題致被照顧者死亡事件非首次發生，2000年12月屯門兆康苑，八旬姓蕭婦倒斃客廳，53歲疑有精神病姓葉女兒則昏迷房內，至屋內傳出臭味，蕭婦的兒子接到保安通知上門了解時始揭發事件，葉女送院後亦證實不治。
秀茂坪邨一對53及55歲智障兄弟，母親於2023年5月入院後乏人照顧，同年9月兄弟兩人疑在家中餓死，至傳出臭味才揭發事件。