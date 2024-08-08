六旬兒觀塘家中疑暈倒失救亡 八旬母乏人照顧同殁

觀塘發生雙屍案。一名業主與租客失聯多日，昨到觀塘瑞和街長安大樓的物業了解時因無人應門，擔心租客有意外，於是報案。警方及救護員到場發現一男一女昏迷單位內，其後證實二人均已不治。消息指，兩人為母子關係，母親日常起居須由兒子照顧，或因兒子意外暈倒後失救，母親則乏人照顧下死亡。

現場為瑞和街78號長安大樓一單位，警方於昨午5時24分接報指，業主與租客失聯多日，登門了解卻無人應門，單位內又似傳出異味，擔心有意外於是報警。警方、消防及救護人員趕至，破門入屋，發現女子躺在睡房床上昏迷，男子則倒卧在大門附近，其後證實均已死亡。