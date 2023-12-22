六旬婆婆獨自照顧中風姊十載 三餐分甘同味承載愛與祝福 香港復康會社區復康網絡護士拆解營養謎思

冬至，是臨近歲晚的重要傳統節日。冬至吃湯圓，象徵圓滿、團圓、豐收。然而，對於有咀嚼及吞嚥困難的中風病人而言，湯圓卻是相當危險的食物。研究顯示，五成中風康復者仍患有不同程度的吞嚥困難。除了清淡飲食，他們還須進食軟綿濕潤的食物，因為太硬、太滑或太黏的食物均會較容易跌入氣道，有機會導致康復者患上吸入性肺炎，甚至出現呼吸困難、失去知覺等健康風險。因此，醫生普遍建議中風患者改吃清淡的軟餐或糊餐，飽嚐美食變成遙不可及的夢。
現年66歲的梁女士，自2014年起成為全職照顧者，獨自照顧比她年長三歲、突然中風的姊姊。「收到姊姊突然暈倒而被送院治療的消息時，當下最難受的並不是患者，而是身邊的家屬。」自從姊姊中風後，梁女士便一直肩起照顧她起居飲食的重擔，由觀察醫院伙食，到網上搜尋軟餐食譜，梁女士絞盡腦汁，務求為姊姊煮出每日不同的豐富膳食，讓姊姊淺嚐過去喜歡的味道。姊妹二人攜手到老，梁女士知道姊姊不喜歡清淡的飯餸，於是每頓飯都會陪伴姊姊分甘同味，填補她心靈上的悲痛，透過食物傳遞愛與祝福。
社區復康網絡全方位支援患者照顧者
經歷長達一年的復康之旅，醫院逐漸減少安排予姊姊的復康治療，梁女士曾一度因找不到銜接姊姊的復康中心而感到徬徨。後來，有一位言語治療師轉介梁女士到社區復康網絡，她才安心讓姊姊接受坊間的復康治療，她稱之為「大海之中的浮木」。自此，她便開始在社區復康網絡報讀各種有關中風復康的課程，如言語治療、藥物認識等講座。社區復康網絡不僅從心理上幫助照顧者緩解照顧壓力，亦會傳授有關飲食上的營養知識、餵食及烹煮技巧等，讓患者增加食慾，同時保持營養均衡。
現時，梁女士甚至以過來人身份積極參與朋輩電話關顧熱線，與同路人分享自身經驗，為新手照顧者排解照顧疑難，聆聽分擔他們的情緒困擾，散播希望與鼓勵，「正因為我經歷過家人突然中風的茫然，沒有誰比我更理解作為照顧者的無助。」
社區復康網絡註冊護士拆解營養謎思
普遍照顧者會認為中風患者只要食得清淡就健康，因此煮餸從不用油、不加鹽，只烚菜及進食少量肉等，甚至會自行購買魚油丸等營養產品，以為可幫助改善血壓及膽固醇。事實上，長時間清淡飲食會令患者對進食產生負面感覺，亦容易營養失衡。社區復康網絡註冊護士何姑娘提醒各位照顧者，當患者病情趨近穩定狀態時，只需每日控制鹽、糖及油量，選擇低脂肪的肉類及適量進食便可。如果能適量添加健康的食油，如橄欖油、芥花籽油等，更有助降低血液中的壞膽固醇，對心臟健康有益處。同時，心腦血管疾病患者有機會服用（華法林）薄血藥或抗血小板等藥物，若過量進食深綠色蔬菜會影響（華法林）薄血藥的藥效，過量服用魚油丸則會引起出血風險或低血壓。因此，安排患者服用保健品前必須留神，最好先向醫生或醫護人員作諮詢。
社區復康網絡來年活動預覽
除了提供復康治療、健康管理等針對殘疾人士及長期病患者的一條龍服務外，香港復康會於 1994 年已成立了社區復康網絡，為長期病患者及其照顧者提供社區為本的全人健康及心理社交支援服務，重建他們的個人的價值及自信心。來年，社區復康網絡將定期舉辦不同主題的健康講座、課程及工作坊，提升患者及照顧者對疾病的認識，詳情可於以下網址查閱：https://forms.gle/RBUtfyBu5UD8D4hX8