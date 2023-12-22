六旬婆婆獨自照顧中風姊十載 三餐分甘同味承載愛與祝福 香港復康會社區復康網絡護士拆解營養謎思

梁女士（中）自 2014 年起成為全職照顧者，獨自照顧比她年長三歲、突然中風的姊姊（左）。社工Cahterine（右）傍著她們面對復康路程。

冬至，是臨近歲晚的重要傳統節日。冬至吃湯圓，象徵圓滿、團圓、豐收。然而，對於有咀嚼及吞嚥困難的中風病人而言，湯圓卻是相當危險的食物。研究顯示，五成中風康復者仍患有不同程度的吞嚥困難。除了清淡飲食，他們還須進食軟綿濕潤的食物，因為太硬、太滑或太黏的食物均會較容易跌入氣道，有機會導致康復者患上吸入性肺炎，甚至出現呼吸困難、失去知覺等健康風險。因此，醫生普遍建議中風患者改吃清淡的軟餐或糊餐，飽嚐美食變成遙不可及的夢。

現年66歲的梁女士，自2014年起成為全職照顧者，獨自照顧比她年長三歲、突然中風的姊姊。「收到姊姊突然暈倒而被送院治療的消息時，當下最難受的並不是患者，而是身邊的家屬。」自從姊姊中風後，梁女士便一直肩起照顧她起居飲食的重擔，由觀察醫院伙食，到網上搜尋軟餐食譜，梁女士絞盡腦汁，務求為姊姊煮出每日不同的豐富膳食，讓姊姊淺嚐過去喜歡的味道。姊妹二人攜手到老，梁女士知道姊姊不喜歡清淡的飯餸，於是每頓飯都會陪伴姊姊分甘同味，填補她心靈上的悲痛，透過食物傳遞愛與祝福。

社區復康網絡全方位支援患者照顧者 經歷長達一年的復康之旅，醫院逐漸減少安排予姊姊的復康治療，梁女士曾一度因找不到銜接姊姊的復康中心而感到徬徨。後來，有一位言語治療師轉介梁女士到社區復康網絡，她才安心讓姊姊接受坊間的復康治療，她稱之為「大海之中的浮木」。自此，她便開始在社區復康網絡報讀各種有關中風復康的課程，如言語治療、藥物認識等講座。社區復康網絡不僅從心理上幫助照顧者緩解照顧壓力，亦會傳授有關飲食上的營養知識、餵食及烹煮技巧等，讓患者增加食慾，同時保持營養均衡。

現時，梁女士甚至以過來人身份積極參與朋輩電話關顧熱線，與同路人分享自身經驗，為新手照顧者排解照顧疑難，聆聽分擔他們的情緒困擾，散播希望與鼓勵，「正因為我經歷過家人突然中風的茫然，沒有誰比我更理解作為照顧者的無助。」

社區復康網絡註冊護士拆解營養謎思 普遍照顧者會認為中風患者只要食得清淡就健康，因此煮餸從不用油、不加鹽，只烚菜及進食少量肉等，甚至會自行購買魚油丸等營養產品，以為可幫助改善血壓及膽固醇。事實上，長時間清淡飲食會令患者對進食產生負面感覺，亦容易營養失衡。社區復康網絡註冊護士何姑娘提醒各位照顧者，當患者病情趨近穩定狀態時，只需每日控制鹽、糖及油量，選擇低脂肪的肉類及適量進食便可。如果能適量添加健康的食油，如橄欖油、芥花籽油等，更有助降低血液中的壞膽固醇，對心臟健康有益處。同時，心腦血管疾病患者有機會服用（華法林）薄血藥或抗血小板等藥物，若過量進食深綠色蔬菜會影響（華法林）薄血藥的藥效，過量服用魚油丸則會引起出血風險或低血壓。因此，安排患者服用保健品前必須留神，最好先向醫生或醫護人員作諮詢。