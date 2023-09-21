六旬婦兒時家貧被送養 盼中秋節與三兄姊團圓

中秋佳節將至，人月兩團圓卻非理所當然。現年68歲的林瑞芬，兒時因家貧，出生後不久便被父母送給別人收養。多年來，她一直惦記着親父母及三位親生兄姊，並從朋友圈子打聽他們的下落，卻多年無果。中秋是與親人團聚的日子，林瑞芬坦言，明白父母已年逾九十，能再見雙親的機會或已渺茫，但她仍然希望能與三位親生兄姊團聚，對他們說一聲「好掛住你哋」。
林瑞芬的父親名為林其，現年約99歲，母親名為區麗堅，年約95歲，她在家中排行第四。她憶述，由於兒時家貧，父母在她出生後約一兩月便將她送予吳氏夫婦收養。小學三年級時，她從同學及養父母口中得知，自己被收養的事情，並在家中的盒子發現了一份「送帖」，上面載有親生父母的姓名和她的農曆生日。直至她大約13歲左右，申請補領出世紙，上裡列有父母位於石硤尾的住址，惟養父母告知她上址已隨當年一場大火而消失。雖然線索中斷，但她一直未有放棄尋親，一直透過朋友圈子打聽親人消息，凡是姓林的、名字與她相似的，都絕不「放過」。
對兄姊百般思念 紅十字會多番嘗試無果
晃眼數十載，林瑞芬一直對親生父母及三位兄姊念念不忘，她坦言，當年得悉自己的身世後，覺得自己很淒涼，也對父母的做法感不解，直至她長大後，明白怨恨也是徒勞，倒不如「開心啲」。她深明，父母年事已高，或已不能再見他們，也曾經嘗試查親父母的死亡證，惟未有得到有用線索，只希望能與三位兄姊在佳節團聚，對他們說聲「好掛住你哋」，也想知道他們如今生活是否開心。
2022年，她透過香港紅十字會尋人服務，尋找父母下落。香港紅十字會社區服務助理經理譚佩詩表示，曾聯絡過公私營機構協助，也曾刊登尋人啟事，但均無消息，故希望透過傳媒，助林瑞芬完成心願。林瑞芬表示，目前知道她身世秘密的人只有寥寥數人，她本來不希望在媒體前公開自己的秘密，但最終還是鼓氣勇氣踏出這一步，冀能在佳節能與兄姊吃頓團圓飯。市民如有被尋者消息，可致電25077135，或電郵至[email protected]。