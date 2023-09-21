六旬婦兒時家貧被送養 盼中秋節與三兄姊團圓

中秋佳節將至，人月兩團圓卻非理所當然。現年68歲的林瑞芬，兒時因家貧，出生後不久便被父母送給別人收養。多年來，她一直惦記着親父母及三位親生兄姊，並從朋友圈子打聽他們的下落，卻多年無果。中秋是與親人團聚的日子，林瑞芬坦言，明白父母已年逾九十，能再見雙親的機會或已渺茫，但她仍然希望能與三位親生兄姊團聚，對他們說一聲「好掛住你哋」。

林瑞芬的父親名為林其，現年約99歲，母親名為區麗堅，年約95歲，她在家中排行第四。她憶述，由於兒時家貧，父母在她出生後約一兩月便將她送予吳氏夫婦收養。小學三年級時，她從同學及養父母口中得知，自己被收養的事情，並在家中的盒子發現了一份「送帖」，上面載有親生父母的姓名和她的農曆生日。直至她大約13歲左右，申請補領出世紙，上裡列有父母位於石硤尾的住址，惟養父母告知她上址已隨當年一場大火而消失。雖然線索中斷，但她一直未有放棄尋親，一直透過朋友圈子打聽親人消息，凡是姓林的、名字與她相似的，都絕不「放過」。