六旬港婦濟州汗蒸幕涉偷拍被捕　滯留近3個月入境處證接獲求助

南韓傳媒於7月曾報道，一名中國籍60多歲女遊客遊濟州期間，於有「韓式桑拿」之稱的汗蒸幕偷拍其他女性浴客裸體，被捕後辯稱對設施感「驚奇」才拍照留念，涉嫌違反《性暴力特例法》正接受調查，被限制出境，最新消息指她為67歲的香港人，被扣留到今近3個月仍未能回港。
入境處回覆《am730》查詢表示，接獲當事人求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。
報道指對內部設施感驚奇
南韓傳媒7月8日報道，該名疑犯於7月7日上午11時於濟州一處汗蒸幕的女性專區，涉嫌用手機拍攝其他客人的裸體。濟州西部警察署接報檢查該婦人手機時，發現當中照片把3至4名澡堂客人拍入鏡，當場以違反《性暴力特例法》將她逮捕。婦人供稱對內部設施感到驚奇，才想用手機拍照留念，沒想到會引發風波。報道指出，涉案婦人是以免簽方式進入南韓旅遊，警方已申請限制該婦人出境，在進行追加調查的同時，將對她的手機進行數位鑑識。
可自由活動但不得離境 丈夫求助
近日有消息指事主為一名67歲港婦，被扣留到今近3個月仍未能回港，據指其丈夫稱當地警方仍扣留太太護照，她雖可自由活動但不得離境，只能入住酒店，目前已向中國駐濟州總領事館及本港入境處求助。
入境處回覆《am730》查詢時表示，在接獲當事人求助後，已即時透過外交部駐港公署及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。