六旬港婦濟州汗蒸幕涉偷拍被捕　滯留近3個月入境處證接獲求助

汗蒸幕的韓文叫法是蒸氣房，對遊客是一個可以感受南韓文化，集洗澡、娛樂、休息於一身的地點(資料圖片)

南韓傳媒於7月曾報道，一名中國籍60多歲女遊客遊濟州期間，於有「韓式桑拿」之稱的汗蒸幕偷拍其他女性浴客裸體，被捕後辯稱對設施感「驚奇」才拍照留念，涉嫌違反《性暴力特例法》正接受調查，被限制出境，最新消息指她為67歲的香港人，被扣留到今近3個月仍未能回港。

入境處回覆《am730》查詢表示，接獲當事人求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。