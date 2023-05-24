六旬漢墮假「A股通」App投資 失逾400萬退休金

投資騙案未有遏止，警方指今年首4個月與投資內地股票有關的騙案急劇上升，共錄得79宗，涉款7,174萬元。其中一名「投資A0」的60歲退休男護士，在社交媒體受誘騙，下載了假「A股通」App，並在半年內把畢生積蓄兼向親友所借合共451萬元轉帳到指定戶口，騙徒得手後則失聯。警方指，騙徒大多聲稱有內地股票內幕消息，又指推介的股票不能透過滬港通及深港通買賣，從而慫恿他們透過騙徒的平台投資。

商罪科高級督察吳振耀表示，今年首4個月損失金額最大之案件達451萬元，受害人是一名60歲退休男護士，受騙前從沒有投資內地股票經驗。騙徒於2022年尾透過社交媒體接觸受害人，受害人隨即按指示下載一個名為A股通的虛假App，並注入100萬元資金，而投資戶口在初期曾顯示獲利大概30萬元，亦曾經成功提取相關利潤；受害人以為有利可圖，繼續注入畢生所儲下的300萬元退休金，以及向親人所借之數十萬元。惟當受害人要求提取逾400萬元的本金及帳面上所獲的超過100萬元利潤時，就被投資平台要求交付高昂之手續費，又或以其他不合理之理由拒絕，受害人才洞悉是騙局。

另一位受害者、51歲的李先生(化名)當時無業，有約10年投資內地股票經驗，但仍「老貓燒鬚」遭騙走122萬元。他透過視像訪問表示，騙徒假扮投資公司職員，利用以上相近手法，哄騙他能夠在港買到滬港通及深港通以外的內地股票。初時存入60萬元，獲利約10萬元，其後加碼注資近70萬元，惟要求連本帶利取回款項時遭拒，才得悉受騙。他以自身經歷勸勉大眾：「買股票前應確認對方持證監會牌照，起碼有保證，不會令錢白白投資了，取不回。」

投資騙案宗數涉案金額俱升逾四成

根據警方數字，今年首季有809宗投資騙案，較去年同期的549宗升47%，受害人年齡介乎17至86歲。損失金額由去年的3.34億元，升45%至4.87億元，佔首季詐騙損失金額的43%。當中涉及內地股票的投資騙案錄得明顯升幅，今年首4個月錄得79宗，涉款7,174萬元，惟去年僅得1宗相關案件涉約6萬元。

警方提醒市民投資前要謹慎三思，切勿在來歷不明的App或網站輸入個人和銀行戶口資料，如對方要求存款至個人銀行戶口作投資用途，代表極有可能是騙案。市民可用「防騙視伏App」或網頁版「防騙視伏器」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款帳號、電話、網址等即時評估風險。如有懷疑，應致電警方「防騙易」熱線18222查詢。