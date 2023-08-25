六旬漢涉隔內褲摸女童下體罪成後中風亡 官不予正式判刑

六旬的士司機涉於2018年，藉與同居女友的6歲女兒「玩唧遊戲」，隔着內褲撫摸其下體。直至兩年後該漢又再以同樣手法非禮女兒，事主最終將事件告之生父等，該漢其後被捕。他經審訊後於本月初被裁定兩項猥褻侵犯罪成，須還押候判。惟被告在拘留所數天後疑中風，並終告不治。案件原於今(25日)判刑，控方要求撤銷被告罪名，法官同意現時刑已無意義，但應否註銷控罪卻認為值得商榷，又指被告與事主年紀相差大，事件對事主造成深遠影響，若判刑會判被告入獄30個月，最後仍決定先取得被告的死亡證後，再決定是否要註銷其控罪。

被告還柙兩天後疑中風翌日離世

控罪指，任職的士司機，現年64歲代號N.W.C.D.的被告否認兩項非禮罪。他於2018年夏天某日，在香港九龍土瓜灣一單位非禮6歲女童X。他另被控於或約於2020年10月26日，在香港九龍尖沙咀的一單位非禮8歲的X。根據資料，被告於今年8月4日被裁定非禮罪成後被還柙，懲署處在同月7日發現被告疑中風不適，被告送院治療後情況惡化，延至同月8日早上離世。