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2023-08-04 12:50:11

六旬漢涉隔內褲摸女童下體　非禮罪成還押至8月25日候判

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區域法院。(資料圖片)

區域法院。(資料圖片)

六旬的士司機涉於2018年，藉與同居女友的6歲女兒「玩唧遊戲」，隔着內褲撫摸其下體。直至兩年後該漢又再以同樣手法非禮女兒，事主最終將事件告之生父等，該漢其後被捕。該漢於區院否認兩項非禮罪，經審訊後區院法官姚勳智今（4日）裁定該兩罪罪成，被告須還押至8月25日判刑，其間索取被告的背景報告及事主的創傷報告。法官裁決指接納事主的證供認為並非虛構，但拒絕接納被告與作為辯方證人的事主生母的證供，認為證供矛盾且有夾口供之嫌。

控罪指，任職的士司機，現年64歲代號N.W.C.D.的被告否認兩項非禮罪。他於2018年夏天某日，在香港九龍土瓜灣一單位非禮6歲女童X。他另被控於或約於2020年10月26日，在香港九龍尖沙咀的一單位非禮8歲的X。

官：被告與X生母證供與最初書面口供有很多矛盾之處且不合理

法官認為X的證供坦率不含糊，且能說出事發經過。雖然辯方暗指是X的生父繼母教唆她誣告被告，但法官指最終是校方報警，如要誣告被告，生父等大可自行報警，毋須如此迂迴；相反被告與X生母庭上證供卻與最初書面口供有很多矛盾之處且不合理，如生母稱當時一家均有玩「唧」，但當時她正懷孕8個月，法官認為並不可信。該兩人庭上的證供雖互相脗合，如稱玩「唧」時有碰到X大腿，但書面證供均無提及。法官認為兩人有夾口供之嫌，在考慮所有證供後裁定被兩罪均罪成。

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