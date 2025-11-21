六旬漢疑因金錢糾紛刀刺毒友　誤殺罪成判囚10年

六旬無業漢3年前在朋友上門還款後，疑因朋友吸食冰毒，怒以牛肉刀刺死對方。他否認謀殺罪受審7日，陪審團一致裁定他以非法危險行為誤殺罪成，今日(21日)於高等法院被判囚10年。

被告趙忠(63歲)，報稱無業，否認於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺39歲男子許文達。4女3男陪審團昨退庭商議約2小時後，一致裁定他謀殺罪脫，另一致裁定他以非法危險行為誤殺罪成。

被告報警時稱死者在他家廚房維修時被鐵片插到胸口。被告在警方錄影會面時稱，死者當日上門前聲稱可還款1.2萬元，但卻僅還9,000元，因此一怒之下以牛肉刀威嚇死者，豈料死者突然「趷起」中刀。被告自辯時則指死者上門還錢後，發現死者在他家廚房吸食冰毒，因不想影響到其年僅11歲的兒子，遂取刀「嚇一嚇」死者，但死者突然「彈起身」而意外中刀。